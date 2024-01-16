Екатерина Белоброва, редактор ленты
Сотни солдат и десятки единиц техники: потери врага на Таврическом направлении за сутки
На протяжении последних суток российские оккупанты увеличили интенсивность атак на Таврическом направлении.
С 15 по 16 января противник нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.
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При этом украинские воины стойко держат оборону, соразмерно отвечая врагу и нанося россиянам существенные потери.
Потери оккупантов на Таврическом направлении за сутки составили:
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- 386 человек живой силы;
- восемь танков;
- семь боевых бронированных машин;
- 14 артиллерийских систем;
- пять автомобилей;
- средство ПВО;
- два склада боеприпасов врага.
Напомним, в Херсонской и Запорожской областях российские захватчики совершают попытки отвоевать потерянные позиции.
Из-за этого Силы обороны регулярно проводят контратаки в рамках активной обороны.
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