Сотни солдат и десятки единиц техники: потери врага на Таврическом направлении за сутки

На протяжении последних суток российские оккупанты увеличили интенсивность атак на Таврическом направлении.

С 15 по 16 января противник нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

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При этом украинские воины стойко держат оборону, соразмерно отвечая врагу и нанося россиянам существенные потери.

Потери оккупантов на Таврическом направлении за сутки составили:

386 человек живой силы; восемь танков; семь боевых бронированных машин; 14 артиллерийских систем; пять автомобилей; средство ПВО; два склада боеприпасов врага.



Напомним, в Херсонской и Запорожской областях российские захватчики совершают попытки отвоевать потерянные позиции.

Из-за этого Силы обороны регулярно проводят контратаки в рамках активной обороны.

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