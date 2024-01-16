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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Сотни солдат и десятки единиц техники: потери врага на Таврическом направлении за сутки

Втрати РФ на 22 грудня 2023
Фото: Генштаб ВСУ

На протяжении последних суток российские оккупанты увеличили интенсивность атак на Таврическом направлении.

С 15 по 16 января противник нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

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При этом украинские воины стойко держат оборону, соразмерно отвечая врагу и нанося россиянам существенные потери.

Потери оккупантов на Таврическом направлении за сутки составили:

    • 386 человек живой силы;
    • восемь танков;
    • семь боевых бронированных машин;
    • 14 артиллерийских систем;
    • пять автомобилей;
    • средство ПВО;
    • два склада боеприпасов врага.
Потери врага 16 января — Тарнавский назвал количество потерянной техники России

Карта: DeepState

Напомним, в Херсонской и Запорожской областях российские захватчики совершают попытки отвоевать потерянные позиции.

Из-за этого Силы обороны регулярно проводят контратаки в рамках активной обороны.

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Сотни солдат и десятки единиц техники: потери врага на Таврическом направлении за сутки

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Война в Украине, Военная техника, Втрати на Донбасі
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