В Нью-Йорке после атаки РФ уже вторые сутки под завалами ищут пятерых человек
В Нью-Йорке Донецкой области продолжаются поисково-спасательные работы после очередной атаки российской армии: под завалами трехэтажного дома остаются пятеро людей.
Накануне враг сбросил на прифронтовой город Бахмутского района четыре управляемые авиабомбы, в результате были разрушены пять частных домов и шесть многоквартирных.
Двум жителям дома экстренно оказали медицинскую помощь. Еще пятеро находятся под завалами, которые спасательные службы разгребают со вчерашнего дня.
По состоянию на вечер 16 января поисково-спасательные работы были приостановлены в связи с условиями безопасности. Когда ситуация стабилизируется, поиск людей продолжат.
Напомним, в результате обстрела российскими войсками Покровского района под Донецком 14 января ранены двое гражданских, поврежден газопровод.
Всего за сутки оккупанты 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.