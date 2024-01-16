В Нью-Йорке после атаки РФ уже вторые сутки под завалами ищут пятерых человек

В Нью-Йорке Донецкой области продолжаются поисково-спасательные работы после очередной атаки российской армии: под завалами трехэтажного дома остаются пятеро людей.

Накануне враг сбросил на прифронтовой город Бахмутского района четыре управляемые авиабомбы, в результате были разрушены пять частных домов и шесть многоквартирных.

Двум жителям дома экстренно оказали медицинскую помощь. Еще пятеро находятся под завалами, которые спасательные службы разгребают со вчерашнего дня.

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По состоянию на вечер 16 января поисково-спасательные работы были приостановлены в связи с условиями безопасности. Когда ситуация стабилизируется, поиск людей продолжат.

Напомним, в результате обстрела российскими войсками Покровского района под Донецком 14 января ранены двое гражданских, поврежден газопровод.

Всего за сутки оккупанты 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

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