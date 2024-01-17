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Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский в Давосе, закон о воинском учете, Харьков под обстрелом: новости 16 января

Зеленский в Давосе, закон о воинском учете, Харьков под обстрелом: новости 16 января
Фото: Факти ICTV

В течение дня российские войска в очередной раз обстреливали правобережную часть Херсонской области, в результате чего есть раненые. В российском Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации после серии взрывов.

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому вводится электронный учет военнообязанных в Украине.

На границе Украины с Польшей и Румынией продолжаются протесты перевозчиков. В то же время начинается скрининг украинского законодательства — это необходимо для открытия переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 16 января 2024 года – читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Обстрел Херсонской области

В Херсонской области российские войска обстреляли из артиллерии село Тягинка и Белозерскую общину, в результате чего есть раненые. В Тягинке пострадали два человека, которые были на улице во время атаки.

В то же время в Белозерке мужчина получил осколочные ранения в собственном дворе. Он обратился к врачам за медицинской помощью.

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Атака РФ по Харькову

Под вечер 16 января российские войска атаковали Харьков ракетами. В городе прогремела серия мощных взрывов, отметили в ОВА.

Чрезвычайное положение в российском Воронеже

В российском Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации после серии мощных взрывов. По информации Министерства обороны РФ, якобы восемь дронов, которые пытались атаковать город, обезвредили.

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В окнах рядом расположенных зданий выбило стекла взрывной волной, якобы обломки дрона попали в жилой дом, где вспыхнул пожар.

Изменение воинского учета украинцев

Верховная Рада решила изменить подходы к воинскому учету с помощью принятого законопроекта №10062. Согласно документу, вводится электронный учет военнообязанных.

Законопроект предусматривает расширение персональных данных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которых будут вносить в электронный реестр военнообязанных Оберіг. Там будет разная информация: номера телефонов, адреса электронной почты, результаты медосмотра и другое.

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Протесты на границе с Польшей и Румынией

На границе Украины и Польши перевозчики, которые блокируют три пункта пропуска, приостановят протест до 1 марта. По информации Мининфраструктуры Польши, было подписано соглашение с ними, а затем начнутся более конструктивные переговоры.

В то же время Министерство сельского хозяйства Румынии удовлетворило несколько требований фермеров, которые блокировали границу с Украиной в течение шести дней. Будут продолжаться переговоры о других требованиях, чтобы найти компромисс.

Начало скрининга законодательства Украины

Начинается скрининг украинского законодательства — это станет очередным шагом на пути к открытию переговоров о полноценном членстве Украины в Европейском Союзе. Об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн

Фото: Офис президента

Они обсудили необходимость разблокирования решения о предоставлении Украине €50 млрд финансовой помощи от ЕС на внеочередном заседании Европейского совета, которое запланировано на 1 февраля 2024 года.

Атаки Ирана по Ираку и Пакистану

Иран атаковал в Пакистане ракетами и беспилотниками базы суннитской группировки Джейш аль-Адль. Под удары попали две штаб-квартиры, которые были уничтожены.

Недавно Иран атаковал север Ирака баллистическими ракетами и ударными дронами, нанеся удары по аэропорту Эрбиля, американской военной базе и дипломатическому консульству США.

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Володимир Зеленський

Європейський Союз, Ирак, Иран, Война в Украине, військовослужбовці, мобілізація, Пакистан, Херсонская область
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