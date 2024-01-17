ГБР сообщило о новом подозрении бизнесмену Гринкевичу

Львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, одному из крупнейших поставщиков Минобороны, и членам его организации объявили о подозрениях.

Об этом сообщает ГБР.

Бюро разоблачило их на махинациях с закупками одежды и белья для ВСУ. Деятельность фигурантов нанесла государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

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Установлено, что предприниматель создал преступную организацию для противоправного завладения бюджетными средствами. Он заключил договоры с Минобороны на поставку некачественной военной одежды. В частности, компании львовского бизнесмена заключили 23 договора на поставку одежды на более 1,5 млрд грн.

К выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством и не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд оборонного ведомства.

Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб на более чем 934 миллиона гривен.

Пяти членам преступной организации сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 УК Украины).

Члены преступной организации задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, следователи ГБР устанавливают полный круг лиц, причастных к правонарушению, в частности проверяется информация относительно должностных лиц Минобороны Украины.

Скандал с Гринкевичем

Несколько месяцев назад ГБР возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на более 1,5 млрд грн.

29 декабря прошлого года сотрудники ГБР задержали Гринкевича, который предлагал взятку в размере $500 тыс. одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Таким образом бизнесмен надеялся на содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок до восьми лет.

Сейчас бизнесмен находится под стражей.

Источник : ГБР

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