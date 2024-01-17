Карта боевых действий на 17 января 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 17 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 17 января 2024 года

Ситуация в Украине на 17 января 2024

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области РФ.

На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 11 вражеских атак в районах Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 17 атак – возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины отбили девять атак захватчиков неподалеку от Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

ВСУ стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак – вблизи Першотравневого и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области – там отбито 17 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку армии РФ западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

За прошедшие сутки у врага было шесть неудачных штурмов позиций украинских войск.

В то же время украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери РФ на 17 января 2024

личного состава – около 372 820 (+730),

танков ‒ 6 126 (+13),

боевых бронированных машин ‒ 11 372 (+14),

артиллерийских систем – 8 811 (+10),

реактивных систем залпового огня – 964 (+3),

средств противовоздушной обороны ‒ 653,

самолетов – 331,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 884 (+7),

крылатых ракет ‒ 1 817 (+1),

кораблей (катеров) ‒ 23,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 11 755 (+24),

специальной техники – 1 367 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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