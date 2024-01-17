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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Мои войска еще могут удивить — Сырский

Олександр Сирський
Фото: Military Media Center

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия может неприятно удивлять захватчиков из России, несмотря на отсутствие значительных результатов в ходе контрнаступления, начавшегося летом 2023 года.

Сейчас военачальник признает, что воины ВСУ сейчас преимущественно сосредоточены на обороне, но во время интенсивных штурмов противник получает соразмерный ответ.

— Наши цели остаются неизменными: удержать позиции, изнурить врага, наносить ему максимальные потери. Мои войска способны удивлять, — обозначил Сырский.

Генерал подчеркнул, что при наличии необходимого вооружения и современной боевой техники от западных партнеров, Сухопутные войска представляют для врага сокрушительную угрозу.

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Напомним, Сырский заявил, что Силам обороны необходимо больше военных самолетов и ракет большой дальности для достижения успехов на поле боя  с оккупантами.

Это могут быть штурмовики от американских партнеров А-10, способные поражать различные наземные цели противника — от артиллерии до танков.

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Війна в Україні

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Источник: Sky News
Война в Украине, ВСУ, Александр Сырский
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