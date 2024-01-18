Российские крылатые ракеты Х-101 — совсем другие, чем те, что применялись в 2022 году — Скибицкий

Россияне достаточно быстро учатся, к примеру, ракеты Х-101 отличаются от тех, что использовались в 2022 году.

Об этом в рамках дискуссионной программы, организованной проектом Deciding your tomorrow Фонда Виктора Пинчука в Давосе, заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

— Враг учится, учится достаточно таки быстро. Я вам просто приведу пример: те же крылатые ракеты Х-101 — это совершенно другие, чем те, что применялись в 2022 году. Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой от выбросов тепловых ловушек и т. д., — подчеркнул он.

Таким образом, по словам Скибицкого, “даже если мы перейдем в “глухую” оборону, как многие говорят, начнем развивать наш ВПК без учета возможностей нанесения ракетных ударов, бомбовых ударов по объектам, — враг не остановится”.

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— Мы должны развивать все: и противовоздушную оборону, и заботиться о защите ВПК, и чтобы он давал продукцию, и мы должны проводить, в том числе, и контрнаступательные меры для того, чтобы не допустить потерь территорий. И опыт 2023 года нам это показал, — уверен он.

К слову, также Скибицкий заявил, что никто сейчас не говорит о глухой обороне и тем более о прекращении огня.

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