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Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Что будете делать, когда РФ нападет на НАТО? Зеленский ответил Трампу

Что будете делать, когда РФ нападет на НАТО? Зеленский ответил Трампу

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление американского политика Дональда Трампа, сделанное накануне в штате Айова, о том, что он сумеет быстро закончить войну в Украине в случае переизбрания на пост главы Белого дома.

Глава государства озвучил свое обращение к кандидату в президенты США на форуме Deciding Your Tomorrow в Давосе.

— Даже если Трамп нас не поддерживает, вообразим, что мы не согласимся отдать наши территории, тогда Дональд Трамп прекратит помощь нам и Путин, скажем, оккупирует нас через определенный период. Тогда вопрос, что будет делать Трамп, если после Украины Россия оккупирует одну из стран НАТО? — указал Зеленский.

По его словам, агрессия РФ против НАТО может означать поражение Европы, которая утратила самую сильную армию на континенте.

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— Потому что утратила Украину, — резюмировал украинский гарант.

Напомним, накануне Трамп заверил своих избирателей, что “быстро решит проблему военного конфликта” в Украине, поскольку, по его словам, прекрасно ладит с кремлевским диктатором Путиным.

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Что будете делать, когда РФ нападет на НАТО? Зеленский ответил Трампу

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Форум в Давосе
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