Что будете делать, когда РФ нападет на НАТО? Зеленский ответил Трампу

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление американского политика Дональда Трампа, сделанное накануне в штате Айова, о том, что он сумеет быстро закончить войну в Украине в случае переизбрания на пост главы Белого дома.

Глава государства озвучил свое обращение к кандидату в президенты США на форуме Deciding Your Tomorrow в Давосе.

— Даже если Трамп нас не поддерживает, вообразим, что мы не согласимся отдать наши территории, тогда Дональд Трамп прекратит помощь нам и Путин, скажем, оккупирует нас через определенный период. Тогда вопрос, что будет делать Трамп, если после Украины Россия оккупирует одну из стран НАТО? — указал Зеленский.

По его словам, агрессия РФ против НАТО может означать поражение Европы, которая утратила самую сильную армию на континенте.

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— Потому что утратила Украину, — резюмировал украинский гарант.

Напомним, накануне Трамп заверил своих избирателей, что “быстро решит проблему военного конфликта” в Украине, поскольку, по его словам, прекрасно ладит с кремлевским диктатором Путиным.

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