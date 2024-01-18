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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ты либо работаешь, либо воюешь: Зеленский об украинских мужчинах за границей

Володимир Зеленський

Мужчины призывного возраста во время военного положения должны находиться в Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время визита в швейцарский Давос в среду, 17 января.

Он отметил, что это “вопрос закона и справедливости”.

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— Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону ты должен быть в Украине. Дальше ты будешь воевать или не будешь, будешь работать… В Украине нельзя просто дышать воздухом, мы в войне. Поэтому ты или работаешь, или воюешь, — отметил Зеленский.

К слову, Зеленский заявил, что Украина отражает агрессию России, страны, которая не считает мужчин и призывает трупы, поэтому нашему государству никогда не будет хватать людей для мобилизации.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, мобілізація
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