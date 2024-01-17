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Замечания Рады к законопроекту о мобилизации: Стефанчук назвал главные

Руслан Стефанчук
Фото: УНИАН

Парламент передал правительству свои замечания к законопроекту о мобилизации, в частности относительно нарушения конституционных прав граждан и призыва людей с инвалидностью третьей группы.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Укринформу.

— Парламент передал свои замечания. Основные, которые могу назвать — это вопрос ограничения конституционных прав граждан, вовлеченности в армию инвалидов третьей группы, целесообразности и приемлемости электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных, а также ряда социальных гарантий для военнослужащих, — уточнил спикер парламента.

По его словам, народные депутаты совместно с военными дальше работают над формированием правильного мобилизационного механизма.

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Стефанчук отметил, что конкретные сроки представления доработанного документа не обсуждались.

— Ведь для нас важен не срок, для нас важно качество правового материала, который поступает в Верховную Раду. Как только он будет готов, мы снова начнем предметное рассмотрение, — сказал он и добавил, что этот документ Рада также будет тщательно изучать на соответствие конституционным принципам, правам и свободам человека и гражданина, а также на адаптацию к условиям военного положения.

11 января законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы Верховная Рада вернула инициатору — Кабинету министров Украины.

В тот же день в Минобороны заявили, что уже подготовили новую редакцию с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Источник: Укринформ
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