Первый выстрел FrankenSAM, уничтожение Х-59 в Днепре и “бавовна” в Крыму: новости 17 января

В Украине 17 января снова раздавались взрывы. Так, Россия направила ракету X-59 на Днепр, также страна-агрессор обстреляла Херсон и область.

Однако не обошлось и без хороших новостей. Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошло много необходимой военной техники.

Что произошло в Украине и мире за сутки 17 января 2023 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

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Первое применение системы ПВО FrankenSAM

Во время отражения 17 января ночной атаки российских беспилотников украинские военные впервые применили гибридные системы противовоздушной обороны проекта FrankenSAM.

— Вместо того, чтобы с нуля разрабатывать какую-то новую систему противовоздушной обороны, на которую бы ушли долгие годы, мы взяли советские компоненты и применили к этому западные ракеты. Или же брали западные пусковые установки и применяли к ним советские ракеты, — рассказал министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин на форуме в Давосе.

Уничтожение ракеты Х-59 в Днепре

Вечером 17 января в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование Восток было уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59.

“Бавовна”в Крыму

Во временно оккупированном Крыму в городах Саки Евпаторийского района и Севастополе были слышны взрывы.

Перед этим на оккупированном полуострове объявили воздушную тревогу, а также перекрыли движение по так называемому Крымскому мосту.

Атака Херсонщины

В результате вражеской атаки на Херсонщину погиб один человек.

Снаряд попал в гаражное помещение в одном из микрорайонов Херсона. Загорелся легковой автомобиль и гараж.

Также Россия днем ударила по Херсону, а именно по Днепровскому району, в результате чего погибли двое мужчин, женщина получила ранения.

— На этот час в Херсонской городской территориальной громаде, по официальным данным, в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск пострадали три человека, — сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко.

Пожар в Ростовской области

В городе Шахты в Ростовской области России горел завод по производству полиэфирного волокна. Очевидцы сообщали, что слышали взрыв.

На кадрах, которые распространялись в социальных сетях, видно густой черный дым и пламя в промзоне.

Российские медиа сообщали, что пожару был присвоен повышенный ранг опасности.

Отмечается, что причина пожара неизвестна. Есть по меньшей мере один пострадавший.

Пакет помощи от Германии

Правительство Германии передало Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли БМП Marder, САУ Gepard, снаряды для Leopard, дроны, бронетранспортеры и тому подобное.

В новый пакет вошли:

20 боевых машин пехоты Marder;

15 самоходных зенитных установок Gepard;

боеприпасы для танков Leopard 1A5;

25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортеров;

16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

5 автомобилей для пограничников;

3 гражданских автомобиля (грузовики, микроавтобусы, вездеходы) из запасов Бундесвера;

50 терминалов спутниковой связи SatCom;

500 светодиодных ламп;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

почти 2 тыс. боевых шлемов M92.

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