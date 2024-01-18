Чтобы обеспечить помощь Украине: Байден согласился ужесточить иммиграционную политику

Чтобы избежать критики и обеспечить помощь Украине, президент США Джо Байден согласился на ужесточение иммиграционной политики.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в Сенате разрабатывают иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов просить убежище.

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Соглашение должно быть принято в обмен на новую военную помощь для Украины и Израиля. WSJ пишет, что оно имеет большие шансы, несмотря на то, что республиканцы выдвигают более жесткие условия.

Готовность Байдена вести переговоры с республиканцами говорит о том, что он способен пойти на уступки. По информации WSJ, это связано не только с обеспечением помощи Украине, но с критикой среди американцев.

По опросам CBS News, проведенным в начале этого месяца, рейтинг Байдена по решению вопросов иммиграции был рекордно низким: 68% опрошенных сказали, что не одобряют его миграционную политику, а также 63% хотят, чтоб президент ужесточил ее.

На протяжении своей 50-летней политической карьеры, которая часто была направлена на внешнеполитические приоритеты, Байден редко брался за сложный вопрос иммиграционной политики. А когда он это делал, то, как правило, поддерживал умеренную позицию.

В течение трех лет администрация Байдена пыталась уменьшить рост количества мигрантов на южной границе. Республиканцы взялись за этот вопрос, поэтому, как ожидается, двухпартийное соглашение может положить конец дискуссиям.

К слову, 17 января президент США Джо Байден обсудил с членами Конгресса необходимость продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине. Он призвал конгрессменов как можно быстрее принять законопроект о нацбезопасности.

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