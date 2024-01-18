Это новое качество “бавовны”: Юсов об атаке беспилотников на нефтебазу в Санкт-Петербурге

Атака беспилотников в ночь на 18 января по нефтебазе в Санкт-Петербурге свидетельствует о “новом качестве” средств поражения.

Об этом в эфире УП. Live сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов.

— Мы традиционно не подтверждаем и не опровергаем, а просто констатируем. “Бавовна” была в Ленинградской области и раньше, но в этот раз это новое качество “бавовны” — и что касается географии, и что касается средств поражения. И да, для врага есть основания переживать за свои военные объекты, которые дислоцируются на территории Петербурга и Ленинградской области, — сказал он.

Кроме того, Юсов отметил, что “та самая нефтебаза, которая активно используется для обхода санкций, и соответственно, используется для снабжения и финансирования войск захватчиков и оккупационного корпуса в Украине — это предметные и законные цели для подобного рода инцидентов”.

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Он также добавил, что ударные БпЛА “могли быть запущены с территории России, но это не точно”.

Напомним, что утром в Министерстве обороны России сообщили об атаке украинских дронов на нефтетерминал в Ленинградской области.

В частности, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что нефтебазу в Санкт-Петербурге атаковал украинский беспилотник.

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