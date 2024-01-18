Россияне сосредоточили действия на захвате Синьковки: Сырский о ситуации возле Купянска

Российская армия сосредотачивает основные усилия на вытеснении украинских подразделений из Купянского леса и на захвате села Синьковка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале.

Он отметил, что ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Враг не прекращает ведения активных штурмовых действий и осуществления интенсивного огневого поражения.

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— Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и на захвате Синьковки, — сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ.

Во время посещения воинских частей, которые держат оборону на Купянском направлении, Сирский заслушал доклады командиров по обстановке, которая сложилась, и характеру действий врага.

— Вместе с командирами воинских частей проанализировали вероятные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. Спланировали применение резервов и порядок огневого поражения, — сообщил Сырский.

По его словам, несмотря на сложную обстановку на Купянском направлении, мы держим оборону и уничтожаем врага.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 18 января сообщалось, в частности, и о ситуации на Купянском направлении, где наши защитники отбили шесть атак врага возле Синьковки Харьковской области.

Фото: Александр Сырский

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