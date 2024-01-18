Украина находится в тройке лидеров по производству БпЛА в мире — Данилов

Государства Запада обращаются к Украине с предложениями сотрудничества в сфере производства беспилотников.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— То, что касается БпЛА. Украина находится точно в первой тройке государств мира, которые производят эти средства, и производит уже настолько современные, что сейчас наши партнеры обращаются к нам. Они изучают ту технику, которую производят наши частные компании, — отметил он.

Секретарь СНБО добавил, что именно частные компании очень быстро перестраиваются на военные рельсы и производят беспилотники для ВСУ.

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— Большое количество поставок, которые идут в Министерство обороны, делают именно частные компании, — отметил Данилов.

Кроме того, он добавил, что первым государством, которое дало “зеленый свет” на совместную работу в военно-промышленном комплексе, стала Великобритания.

— Не все еще поняли, насколько важный и исторический документ был подписан между государствами, — подытожил секретарь СНБО.

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