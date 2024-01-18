Украинский БпЛА атаковал нефтебазу в Питере, помощь Франции и уступки Байдена: новости 18 января
Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины и обстреливать мирные города. Так, оккупанты нанесли удар по Купянску Харьковской области, в результате чего есть погибшая и раненые. Ситуация на фронте остается напряженной, однако контролируемой.
В России в трех областях было громко, в частности, под ударом оказался нефтетерминал в Ленинградской области. Его атаковал беспилотник украинского производства.
- “Бавовна” в России
- Обстрел Купянска
- Ситуация на фронте
- Анонсирование помощи от Франции
- Уступки Байдена
- Одобрение резолюции Европарламентом
- Блокирование границы фермерами
Что произошло в Украине и мире за сутки 18 января 2024 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.
“Бавовна” в России
В Московской, Ленинградской и Белгородской областях РФ ночью 18 января гремели взрывы. Позже в Министерстве обороны России сообщили об атаке украинских дронов на нефтетерминал в Ленинградской области.
В частности, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что нефтебазу в Санкт-Петербурге атаковал украинский беспилотник.
А в ГУР заявили, что атака беспилотников по нефтебазе в Санкт-Петербурге свидетельствует о “новом качестве” средств поражения.
Мы традиционно не подтверждаем и не опровергаем, а просто констатируем. “Бавовна” была в Ленинградской области и раньше, но в этот раз это новое качество “бавовны” — и что касается географии, и что касается средств поражения. И да, для врага есть основания переживать за свои военные объекты, которые дислоцируются на территории Петербурга и Ленинградской области, — заявили в разведке.
Обстрел Купянска
Около 08:40 18 января российские военные нанесли удар по Купянску Харьковской области.
Оккупанты попали в многоквартирный жилой дом.
57-летняя женщина, оказавшись под завалами, погибла мгновенно.
Тело погибшей изъяли спасатели.
57-летний и 61-летний мужчины получили ранения.
Ситуация на фронте
Российская армия сосредотачивает основные усилия на вытеснении украинских подразделений из Купянского леса и на захвате села Синьковка Купянского района Харьковской области.
В частоности, ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Враг не прекращает ведения активных штурмовых действий и осуществления интенсивного огневого поражения.
— Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и на захвате Синьковки, — сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.
По его словам, несмотря на сложную обстановку на Купянском направлении, мы держим оборону и уничтожаем врага.
Анонсирование помощи от Франции
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню объявил о поставках около 50 управляемых авиабомб AASM Hammer ежемесячно, начиная с января, в течение года.
По его словам, эти снаряды средней дальности смогут адаптироваться к самолетам советского класса, таким как МиГ и Су, которые использует Украина.
Он заявил, что его страна будет поставлять больше снарядов в Украину и в течение года ежемесячно передавать управляемые авиабомбы.
Уступки Байдена
Чтобы избежать критики и обеспечить помощь Украине, президент США Джо Байден согласился на ужесточение иммиграционной политики.
Официально это еще не подтверждено, соответствующие сообщения появились со стороны СМИ.
Сообщается, что в Сенате разрабатывают иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов просить убежища. Оно должно быть принято в обмен на новую военную помощь для Украины и Израиля.
Готовность Байдена вести переговоры с республиканцами говорит о том, что он согласен пойти на уступки.
Одобрение резолюции Европарламентом
Европарламент одобрил резолюцию, которая призывает Европейский совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС.
— Положительная новость. Прогресс в этом деле на самом деле молниеносный. С момента подачи его петиции до принятия общей позиции Европарламента прошло всего 10 дней. Теперь ход за странами-членами ЕС, — написал депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа в Twitter.
Блокирование границы фермерами
Румынские протестующие заблокировали контрольно-пропускной пункт Халмеу — Дяково на Закарпатье.
Как сообщают таможенники, движение на выезд из Украины грузовиков приостановлено с целью недопущения блокирования проезда легковых авто.
Сроки проведения блокировки пока неизвестны.
– Сейчас на выезд из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в єЧерзі — 607 т/с. За минувшие сутки оформлено и пропущено: на выезд из Украины — 138 т/с, на въезд — 105 т/с, – сообщают таможенники.
В Пограничной службе Украины сообщают, что это уже третий пункт пропуска, который блокируют протестующие.