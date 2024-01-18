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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украинский БпЛА атаковал нефтебазу в Питере, помощь Франции и уступки Байдена: новости 18 января

Украинский БпЛА атаковал нефтебазу в Питере, помощь Франции и уступки Байдена: новости 18 января

Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины и обстреливать мирные города. Так, оккупанты нанесли удар по Купянску Харьковской области, в результате чего есть погибшая и раненые. Ситуация на фронте остается напряженной, однако контролируемой.

В России в трех областях было громко, в частности, под ударом оказался нефтетерминал в Ленинградской области. Его атаковал беспилотник украинского производства.

Что произошло в Украине и мире за сутки 18 января 2024 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

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“Бавовна” в России

В Московской, Ленинградской и Белгородской областях РФ ночью 18 января гремели взрывы. Позже в Министерстве обороны России сообщили об атаке украинских дронов на нефтетерминал в Ленинградской области.

В частности, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что нефтебазу в Санкт-Петербурге атаковал украинский беспилотник.

А в ГУР заявили, что атака беспилотников по нефтебазе в Санкт-Петербурге свидетельствует о “новом качестве” средств поражения.

Мы традиционно не подтверждаем и не опровергаем, а просто констатируем. “Бавовна” была в Ленинградской области и раньше, но в этот раз это новое качество “бавовны” — и что касается географии, и что касается средств поражения. И да, для врага есть основания переживать за свои военные объекты, которые дислоцируются на территории Петербурга и Ленинградской области, — заявили в разведке.

Обстрел Купянска

Около 08:40 18 января российские военные нанесли удар по Купянску Харьковской области.

Оккупанты попали в многоквартирный жилой дом.

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Удар по Куп'янську 18 січня 2024

Фото: Олег Синєгубов

57-летняя женщина, оказавшись под завалами, погибла мгновенно.

Тело погибшей изъяли спасатели.

57-летний и 61-летний мужчины получили ранения.

Ситуация на фронте

Российская армия сосредотачивает основные усилия на вытеснении украинских подразделений из Купянского леса и на захвате села Синьковка Купянского района Харьковской области.

В частоности, ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Враг не прекращает ведения активных штурмовых действий и осуществления интенсивного огневого поражения.

 — Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и на захвате Синьковки, — сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 18 января 2024 года

По его словам, несмотря на сложную обстановку на Купянском направлении, мы держим оборону и уничтожаем врага.

Анонсирование помощи от Франции

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню объявил о поставках около 50 управляемых авиабомб AASM Hammer ежемесячно, начиная с января, в течение года.

По его словам, эти снаряды средней дальности смогут адаптироваться к самолетам советского класса, таким как МиГ и Су, которые использует Украина.

Он заявил, что его страна будет поставлять больше снарядов в Украину и в течение года ежемесячно передавать управляемые авиабомбы.

Уступки Байдена

Чтобы избежать критики и обеспечить помощь Украине, президент США Джо Байден согласился на ужесточение иммиграционной политики.

Официально это еще не подтверждено, соответствующие сообщения появились со стороны СМИ.

Сообщается, что в Сенате разрабатывают иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов просить убежища. Оно должно быть принято в обмен на новую военную помощь для Украины и Израиля.

Готовность Байдена вести переговоры с республиканцами говорит о том, что он согласен пойти на уступки.

Одобрение резолюции Европарламентом

Европарламент одобрил резолюцию, которая призывает Европейский совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС.

— Положительная новость. Прогресс в этом деле на самом деле молниеносный. С момента подачи его петиции до принятия общей позиции Европарламента прошло всего 10 дней. Теперь ход за странами-членами ЕС, — написал депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа в Twitter.

Блокирование границы фермерами

Румынские протестующие заблокировали контрольно-пропускной пункт Халмеу — Дяково на Закарпатье.

Как сообщают таможенники, движение на выезд из Украины грузовиков приостановлено с целью недопущения блокирования проезда легковых авто.

Сроки проведения блокировки пока неизвестны.

– Сейчас на выезд из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в єЧерзі — 607 т/с. За минувшие сутки оформлено и пропущено: на выезд из Украины — 138 т/с, на въезд — 105 т/с, – сообщают таможенники.

В Пограничной службе Украины сообщают, что это уже третий пункт пропуска, который блокируют протестующие.

блокада границы, Война в Украине, Куп'янськ, Російська агресія, Румунія, Венгрия, фермери, Фронт
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