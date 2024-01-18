ВСУ отминусовали 780 оккупантов и почти 140 единиц вражеской техники за сутки

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 373 600 своих военных. Из них 780 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщили в Генштабе.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 18.01.24

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танков — 6147 (+21) ед,

боевых бронированных машин — 11410 (+38) ед,

артиллерийских систем — 8835 (+24) ед,

РСЗО — 966 (+2) ед,

средств ПВО — 653 (+0) ед,

самолетов — 331 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6925 (+41),

крылатых ракет — 1818 (+1),

кораблей/катеров — 23 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11794 (+39) ед,

специальной техники — 1380 (+13)

Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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