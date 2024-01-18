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ВСУ отминусовали 780 оккупантов и почти 140 единиц вражеской техники за сутки

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 373 600 своих военных. Из них 780 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщили в Генштабе.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 18.01.24

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  • специальной техники — 1380 (+13)

Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
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