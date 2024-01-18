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ВСУ отминусовали 780 оккупантов и почти 140 единиц вражеской техники за сутки
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 373 600 своих военных. Из них 780 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщили в Генштабе.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 18.01.24
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- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11794 (+39) ед,
- специальной техники — 1380 (+13)
Полномасштабная война в Украине длится уже 694-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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