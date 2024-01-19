Дисциплинарные взыскания в ВСУ: за что и как могут наказать военнослужащих

За нарушение воинской дисциплины или общественного порядка, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей на военнослужащих ВСУ могут налагать различные дисциплинарные взыскания в зависимости от тяжести вины. Основным документом, регулирующим наложение дисциплинарных взысканий, является Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины, утвержденный Законом Украины от 24 марта 1999 года №551-ХIV.

О том, какие существуют дисциплинарные взыскания, на какой срок могут их накладывать и как обжаловать неправомерное взыскание, Фактам ICTV рассказали: офицер Вооруженных сил Украины, юрист Максим Полишкевич, адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская и адвокат ЮК RIYAKO&PART Александр Шевцов.

Какие существуют дисциплинарные взыскания в ВСУ

Военная дисциплина – залог надлежащего выполнения служебно-боевых задач военнослужащим и подразделением в целом. Под военной дисциплиной понимается безупречное и неукоснительное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных уставом Вооруженных сил Украины и другим законодательством Украины, отметил адвокат Александр Шевцов.

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По состоянию на сегодняшний день, согласно п. 45 Дисциплинарного устава, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения военнослужащим своих служебных обязанностей, нарушения военнослужащим воинской дисциплины или общественного порядка, командир должен напомнить ему о служебных обязанностях, а при необходимости – наложить дисциплинарное взыскание.

Согласно п. 48, на военнослужащих могут быть наложены следующие дисциплинарные взыскания:

Замечание – самое мягкое дисциплинарное взыскание, применяемое за незначительные правонарушения. Выговор – более строгое дисциплинарное взыскание, применяемое за повторное совершение незначительного правонарушения или за совершение правонарушения средней тяжести. Строгий выговор – самое строгое дисциплинарное взыскание, которое применяется при совершении правонарушения средней тяжести или тяжкого правонарушения. Лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег – дисциплинарное взыскание, применяемое к срочникам и курсантам высших военных учебных заведений. Предупреждение о неполном служебном соответствии – дисциплинарное взыскание, которое применяется к военнослужащим, не исполняющим свои должностные обязанности должным образом (кроме срочников). Понижение в должности – дисциплинарное взыскание, применяемое к военнослужащим, не соответствующим занимаемой должности по своим служебным качествам. Понижение в воинском звании на одну ступень – дисциплинарное взыскание, которое применяется к военнослужащим, совершившим правонарушение средней тяжести или тяжкое правонарушение (для сержантского/старшинского и офицерского состава). Понижение в воинском звании с переводом на низшую должность (относительно военнослужащих сержантского/старшинского состава). Увольнение с воинской службы из-за служебного несоответствия (не применяется к срочникам, военнослужащим, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, а также к военнообязанным и резервистам во время прохождения сборов). Лишение воинского звания – самое строгое дисциплинарное взыскание, которое применяется к военнослужащим, совершившим тяжкое правонарушение, а также к военнослужащим, приговоренным к лишению свободы на срок не менее трех лет.

На какой срок налагается дисциплинарное взыскание и какие последствия оно предполагает

По словам Виолетты Монастырской, срок действия дисциплинарных взысканий также регулируется Дисциплинарным уставом ВСУ и составляет:

замечание – один месяц;

– Командир письменно уведомляет военнослужащего о нарушении воинской дисциплины. Замечание не предусматривает финансовое наказание, – отметила Виолетта Монастырская.

выговор – два месяца;

строгий выговор – три месяца;

лишение очередного увольнения – до дня завершения военнослужащим срочной воинской службы или окончания обучения курсантом высшего военного учебного заведения;

предупреждение о неполном служебном соответствии – шесть месяцев;

понижение в должности, понижение в воинском звании на одну ступень, понижение в воинском звании с переводом на более низкую должность – один год.

– Согласно Порядку выплаты денежного довольствия, после наложения таких дисциплинарных взысканий ежемесячные премии военнослужащим не выплачиваются вообще за тот месяц, в котором наложено дисциплинарное взыскание, – подчеркнула Виолетта Монастырская.

Адвокат также отметила, что по истечении срока действия или отмены взыскания, предусматривающего понижение в должности и/или воинском звании, восстановление в должности или воинском звании не предусмотрено.

Действие дисциплинарного взыскания начинается со дня его объявления военнослужащему лично путем ознакомления с соответствующим письменным приказом или устно на совещании или перед строем военнослужащих, пояснил Александр Шевцов.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания к военнослужащему не могут быть применены поощрения, кроме поощрения в виде снятия ранее наложенного дисциплинарного взыскания.

По словам Максима Полишкевича, большинство таких взысканий не имеют существенного значения для мобилизованных военнослужащих, не планирующих строить карьеру в Вооруженных силах Украины. Однако есть и такие, которые имеют финансовые последствия. Так, если военнослужащий получил выговор, он получит 90% премии, а не 100%. Строгий выговор – 80% премии. Два строгих выговора – 60%. Три – 50%.

— Но есть более существенный механизм дисциплинарного воздействия. Речь идет о лишении дополнительного вознаграждения и полном лишении премии за месяц. Больше всего бьет по карману военнослужащих именно лишение дополнительного вознаграждения. Она для разных военных составляет 30, 50 и 100 тыс. грн в месяц, — объяснил юрист.

Лишение вознаграждений и премий регулируется Приказом Минобороны №260 от 07.06.2018 г. Командир вправе принять решение о лишении дополнительного вознаграждения в следующих случаях:

употребление алкоголя;

неисполнение приказа;

самопроизвольное оставление части;

умышленное причинение вреда своему здоровью и т.д.

Кто может налагать дисциплинарные взыскания на военнослужащего ВСУ

Адвокат Александр Шевцов пояснил, что права командиров по наложению дисциплинарных взысканий зависят от должности военнослужащего, тяжести дисциплинарного проступка и вида взыскания, которое соответствует вине.

Так, командиры всех уровней, начиная с командира отделения, имеют право применять к подчиненным взыскание в виде замечания, выговора, строгого выговора и лишения очередного увольнения из расположения воинской части.

Более строгие наказания применяются командиром батальона, бригады (полка, корабля 1 ранга), командиром корпуса, а также командующим войсками оперативного командования, командующим отдельным родом войск (сил) Вооруженных сил Украины.

Виолетта Монастырская рассказала, что перед тем, как будет наложено дисциплинарное взыскание, командир может провести службе расследование, чтобы выяснить степень вины, а также причины и условия, способствовавшие совершению правонарушения.

Срок проведения расследования составляет один месяц и при необходимости может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

Кроме того, существуют ограничения сроков, когда могут налагаться дисциплинарные взыскания:

не позднее чем через 10 суток со дня, когда командиру стало известно о правонарушении;

в течение месяца со дня окончания служебного расследования;

не позднее чем через шесть месяцев со дня обнаружения правонарушения.

Также уставом запрещено:

налагать несколько дисциплинарных взысканий за одно правонарушение;

налагать взыскания на весь личный состав подразделения без установления непосредственно виновных лиц.

В то же время старшие командиры могут отменять дисциплинарные взыскания, наложенные младшими командирами, или наоборот – изменить их на более строгие, если это соответствует тяжести совершенного правонарушения.

Можно ли обжаловать дисциплинарное взыскание и как это сделать в 2024 году

Адвокат Виолетта Монастырская отмечает, что в соответствии с разделом Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины Предложения, заявления и жалобы, все военнослужащие имеют право посылать заявления, жалобы или лично обращаться к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка, органам, проводящим досудебное следствие, и другим государственным органам в случае:

принятия незаконных решений, действий (бездействия) в отношении них командирами или другими военнослужащими, нарушения их прав, законных интересов и свобод;

незаконного возложения на них обязанностей или незаконного привлечения к ответственности.

Заявление или жалобу по другим вопросам служебной деятельности военнослужащий представляет непосредственному командиру того должностного лица, действия которого он обжалует.

Военнослужащие, подавшие заявление или жалобу, имеют право:

лично изложить свои аргументы лицу, рассматривающему жалобу;

обратиться с требованием привлечь к рассмотрению жалобы свидетелей;

представить дополнительные материалы, касающиеся дела, или ходатайствовать, чтобы их предоставление требовал тот, кто рассматривает жалобу;

присутствовать при рассмотрении дела;

получить письменный ответ о результатах рассмотрения;

ознакомиться с материалами проверки жалобы;

обжаловать принятое по их жалобе решение в суде;

требовать возмещения причиненного им ущерба в установленном законом порядке.

Запрещено подавать жалобу во время:

боевого дежурства:

нахождения в строю (кроме жалоб, поданных в ходе опроса военнослужащих);

нахождения на посту;

суточного наряда;

обучающих занятий.

Однако на практике обжаловать дисциплинарное взыскание достаточно нелегко, предупреждает юрист Максим Полишкевич.

– В основном сложности возникают из-за страха и отношений прямой подчиненности. Поэтому часто военнослужащие прибегают к обжалованиям только после перевода в другую воинскую часть или после увольнения из рядов ВСУ, — объясняет юрист.

По словам Максима Полишкевича, вопрос даже вероятного пропуска срока обжалования обычно нивелируется тем, что воинская часть чаще всего не доводит в установленном порядке приказ до военнослужащего. Но даже если приказ все-таки довели до сведения военного, то это не означает, что в дальнейшем он или она не сможет обосновать важность пропуска срока самим фактом пребывания на воинской службе.

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