Форум в Давосе, уничтожение самолета А-50 и атака дрона на Питер: главные события недели

В разведке Британии отметили, что РФ уже запустила новый самолет А-50 вместо сбитого, однако она держит его “дальше от линии фронта, что подтверждает успех Украины”.

“Бавовна” в России

В Московской, Ленинградской и Белгородской областях РФ ночью 18 января гремели взрывы. Позже в Министерстве обороны России сообщили об атаке украинских дронов на нефтетерминал в Ленинградской области.

19 января Брянскую область России атаковал беспилотник, который якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Однако затем сеть заполонили фото и видео масштабного пожара на нефтебазе в Клинцах.

В ГУР уже заявили, что атака на нефтебазу усложнит логистику оккупантов, поскольку именно она обеспечивает горючим оккупационные войска.

— Понятно, когда речь идет о нефтебазе, которая задействована в снабжении оккупационного корпуса горюче-смазочными материалами, это усложняет логистику оккупантов, срывает графики поставок и обеспечения, соответственно, увеличивает время и пространство для маневров наших защитников, — объяснил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Кроме того, по данным СМИ, 19 января беспилотник атаковал Тамбовский пороховой завод в российском Котовске. Последствия атаки выясняются.

Украинский дрон долетел до Питера

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что 19 января нефтебазу в Санкт-Петербурге атаковал украинский беспилотник.

А в ГУР заявили, что удар дронов по нефтебазе в Санкт-Петербурге свидетельствует о “новом качестве” средств поражения.

— Мы традиционно не подтверждаем и не опровергаем, а просто констатируем. “Бавовна” была в Ленинградской области и раньше, но в этот раз это новое качество “бавовны” — и что касается географии, и что касается средств поражения. И да, для врага есть основания переживать за свои военные объекты, которые дислоцируются на территории Петербурга и Ленинградской области, — сказал он.

Пакет помощи от Германии

Правительство Германии передало Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли БМП Marder, САУ Gepard, снаряды для Leopard, дроны, бронетранспортеры и тому подобное.

В новый пакет вошли:

20 боевых машин пехоты Marder;

15 самоходных зенитных установок Gepard;

боеприпасы для танков Leopard 1A5;

25 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортеров;

16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

5 автомобилей для пограничников;

3 гражданских автомобиля (грузовики, микроавтобусы, вездеходы) из запасов Бундесвера;

50 терминалов спутниковой связи SatCom;

500 светодиодных ламп;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

почти 2 тыс. боевых шлемов M92.

Форум в Давосе

С 15 января в Давосе стартовал Всемирный экономический форум, на котором собрались политические лидеры из более 100 стран, а также бизнесмены и общественные деятели.

В нем приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а также деятели Сената и Палаты представителей американского Конгресса.

Украинскую делегацию возглавил президент Владимир Зеленский. Он выступил 16 января. Глава государства пригласил представителей крупного бизнеса инвестировать в Украину и участвовать в ее восстановлении.

— Мы приглашаем бизнес инвестировать в наш агросектор, соответственно, мы готовы предоставлять страхование со стороны правительства. Мы создали параллельный маршрут, продемонстрировав, что мы можем оттеснить флот РФ из Черного моря. Мы уже продемонстрировали, что способны на это. И начали транспортировать не только зерно, — отметил Зеленский.

На полях форума в швейцарском Давосе президент Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Еврокомисии Урсулой фон дер Ляйен.

Встреча советников по Формуле мира

В Давосе 14 января прошла четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира, в которой приняли участие 81 страна и международная организация.

Во время нее присутствующие работали над следующими пунктами:

вывод российских войск;

восстановление справедливости;

экологическая безопасность;

недопущение эскалации и повторения войны;

подтверждение окончания войны.

Одобрение резолюции Европарламентом

Европарламент одобрил резолюцию, которая призывает Европейский совет проверить Венгрию на предмет постоянных нарушений ценностей ЕС.

— Положительная новость. Прогресс в этом деле на самом деле молниеносный. С момента подачи его петиции до принятия общей позиции Европарламента прошло всего 10 дней. Теперь ход за странами — членами ЕС, — написал депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа в Twitter.

Новые шаги относительно членства Украины в ЕС

16 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Они обсудили ключевые приоритеты отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу. А также договорились о начале скрининга украинского законодательства. Это очередной шаг на пути к открытию переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Предоставление помощи Украине от США

17 января президент США Джо Байден обсудил с членами Конгресса необходимость продолжать оказывать финансовую и военную помощь Украине. Он призвал конгрессменов как можно быстрее принять законопроект о нацбезопасности.

Президент США заявил, что согласование военной помощи Украине поддерживает большинство в Конгрессе, однако не исключен отрицательный результат голосования.

— Я считаю, что большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос — сможет ли незначительное меньшинство заблокировать ее, что было бы катастрофой, — отметил президент США.

18 января в западных СМИ появилась информация, что президент США Байден готов пойти на уступки в вопросе иммиграционной политики, чтобы обеспечить помощь Украине.

А 19 января Конгресс США одобрил законопроект относительно финансирования правительства. Это произошло за день до шатдауна, который должен был наступить 20 января. Это дает законодателям еще шесть недель на переговоры и принятие более десятка документов о расходах на общую сумму 1,66 трлн долларов. Это позволит сохранить большую часть федеральных расходов на прежнем уровне и одновременно укрепить вооруженные силы.

Призывы готовиться к войне

Угрожающие китайские патрули вблизи Тайваня, обмен огнем между Ираном и Пакистаном и дальнейшая эскалация между американскими военными и повстанцами-хуситами — все это приводит к тому, что в Европе все больше звучат призывы к подготовке к возможной войне.

Так, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что через несколько лет возможна агрессия России против страны — члена НАТО.

— Мы должны учитывать, что (президент РФ, — Ред.) Владимир Путин может однажды напасть даже на страну НАТО. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным через пять-восемь лет, — сказал он.

Кроме того, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Вооруженные силы военного блока готовятся к возможной войне с РФ, однако гражданские также должны быть начеку, поскольку это будет требовать значительных изменений в их жизни.

— Мы должны осознать, что мир не является данностью, что мы живем в мире. И именно поэтому мы [силы НАТО] готовимся к конфликту с Россией… Но дискуссия гораздо шире. Это также промышленная база и люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль, — пояснил он.

Поэтому Бауэр считает правильными в начале этого месяца действия Швеции, которая уже призвала свое население готовиться к войне.