Корвет Тарантул в Севастополе могли подбить дроны в конце 2023 года — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что корвет типа Тарантул, который обнаружило в Графской бухте Севастополя партизанское движение Атеш, согласно спутниковым снимкам, мог затонуть между 28 и 31 декабря 2023 года.

— Украинские партизаны и спутниковые снимки подтвердили, что украинские удары по оккупированному Крыму в конце декабря 2023 года потопили российский корвет класса Тарантул вблизи Севастополя, — отмечают они.

В ISW напомнили, что оккупационный режим в Крыму сообщал о якобы отражении атаки украинских воздушных и морских беспилотников по Севастополю 28 и 30 декабря.

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— Это подтверждение ранее неучтенного успешного украинского удара указывает на то, что недавняя ударная кампания Украины против оккупированного Крыма, возможно, была более успешной, чем до сих пор подтверждали открытые источники, — отмечают аналитики.

В Институте изучения войны добавили, что летом 2023 года Силы обороны Украины также нанесли успешный удар по Черноморскому флоту РФ, что заставило оккупантов отвести корабли от главной базы в Севастополе.

18 января представители партизанского движения Атеш обнаружили во временно оккупированном Севастополе потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П Тарантул, который россияне украли еще в 2014 году. Они считают, что судно несколько недель назад могли подбить морские дроны.

Удары по Севастополю 28 и 30 декабря

28 декабря во временно оккупированном Севастополе прозвучала серия взрывов. Тогда в Минобороны РФ обвинили Украину в атаке и заявили о якобы сбитии двух дронов. А 30 декабря там снова была серия взрывов. Оккупанты заверили в уничтожении надводного беспилотника из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота РФ.

Источник : ISW

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