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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Обстрел Херсона и возможность мобилизации осужденных: главные события ночи 19 января

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись: Волчанск, Николаевка, Голубовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Богдановка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Роботино, Орехов Запорожской области.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Херсон ночью обстреливали из артиллерии

В Херсоне после 2-х ночи раздавались взрывы. Враг снова обстреливал город из артиллерии. Били с оккупированного левого берега.

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Мобилизация осужденных

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая заявила, что Украина должна ускориться в вопросе мобилизации заключенных или осужденных граждан. После начала полномасштабной войны были тысячи обращений от людей, которые хотели присоединиться к Силам обороны Украины, однако действующее законодательство запрещает мобилизовать людей с судимостью.

Переговоры с Германией для возвращения граждан домой

Украина начала переговоры с представителями Германии для дальнейшего возвращения наших граждан на родину. Страны ЕС прилагают много усилий, чтобы интегрировать украинцев, однако не манипулируют вопросом возвращения их домой.

Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка во время дискуссии Спасение украинцев спасает Украину — человеческий капитал в войне и военной экономике в Давосе.

По его словам, разрабатывается решение, которое поощрит украинцев вернуться. Можно предложить инфраструктурные решения, предоставить жилье, рабочие места. Немецкая сторона может направить часть помощи, которую она предоставляет беженцам, чтобы они возвращались.

Полномасштабная война в Украине длится уже 695-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, мобілізація, Німеччина, Херсон
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