После войны большинство украинцев вернутся: в Институте демографии объяснили почему

Большинство граждан Украины, которые сбежали от войны за границу, вернутся, когда дома станет безопаснее, и их не остановит якобы более высокое качество жизни в Европе.

Такое мнение высказала доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько в интервью РБК-Украина.

— Могу судить по мнениям людей, которых я знаю, которые находятся за границей. Когда они озвучивают аргументы, почему они хотят вернуться с очень маленьким ребенком уже в марте, то там совсем нелогичные объяснения, на уровне психоэмоционального восприятия. Там им многое не нравится, не нравится Германия вообще, — объяснила она.

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Черенько отметила, что действительно есть категория людей, которые раньше хотели жить за границей, а война их подтолкнула, “но те, которые реально бежали от обстрелов, могут вернуться”.

— Если в крупных городах — Киев, Харьков, Одесса — откуда преимущественно бежали люди, станет более-менее безопасно, они начнут возвращаться, поскольку большинство за рубежом себя не нашли. Сегодня трудно прогнозировать возвращение, потому что все зависит от войны. Здесь основной фактор — безопасность, — добавила она.

На днях в ООН призвали доноров выделить $4,2 млрд на поддержку в 2024 году пострадавших от войны украинцев и украинских беженцев.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, из-за войны более 14,6 млн человек, или 40% населения Украины, будут нуждаться в гуманитарной помощи.

Более 3,3 млн нуждающихся проживают в прифронтовых населенных пунктах на Востоке и Юге страны, в том числе на оккупированных Россией территориях.

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