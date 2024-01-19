РФ после потери трех Су-34 вблизи Крынок больше использует Шахеды — эксперт

Россияне после потери трех бомбардировщиков Су-34 стали меньше использовать авиацию в районе Крынок на левом берегу Днепра.

Об этом РБК-Украина сообщил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, оккупанты постоянно бьют из минометов и артиллерии, а также активно используют ударные дроны Шахед.

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Беспилотники Шахед при заявленной дальности не менее 1 тыс. км обычно атакуют объекты вглубь территории Украины. А потому странно, что их начали использовать для ударов по прифронтовой зоне.

— Им важно держать наших защитников под давлением, и они сознательно идут на такие ресурсные затраты. Бомбардировочную авиацию поднять в воздух не могут, потому что не знают, где находится наш известный “блуждающий” комплекс ПВО типа Patriot, и вынуждены использовать дальнобойные беспилотники, — сообщил эксперт.

Ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне пытаются выяснить, чем украинские защитники сбили сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 22 декабря.

24 декабря 2023 года сообщалось, что на Мариупольском направлении украинские военные уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34.

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