Временную защиту для украинцев в Польше еще не продлили: что известно

Продление свидетельств о временной защите в Польше до 4 марта 2025 года не касается украинцев, а распространяется только на граждан третьих стран, которые легально проживали в Украине на момент начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Посольство Украины в Польше.

— Согласно информации, размещенной на официальной странице Управления по делам иностранцев, продление срока действия справок о пользовании временной защитой (внимание — не PESEL UKR) не означает продление срока действия временной защиты граждан Украины (PESEL со статусом UKR)! — информирует ведомство.

Уточняется, что справки о пользовании временной защитой выдавались гражданам третьих стран, которые на момент начала полномасштабного вторжения легально проживали на территории Украины, и прибыли в Польшу, убегая от военных действий.

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Отмечается, что граждане Украины, получившие временную защиту в Польше на основе Специального закона от 12 марта 2022 года, то есть получившие номер PESEL со статусом UKR, по состоянию на 18 января 2024 года могут находиться в Польше на основании этого статуса до 4 марта 2024 года.

Как сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna, правительство Польши работает над поправкой в спецзакон, которая предусматривает продление срока пребывания украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Она будет подана в Сейм в ближайшие недели.

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