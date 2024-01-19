Украина вместе с F-16 будет нуждаться в самолете с радаром дальней радиолокации — Ходжес

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что Украине вместе с получением F-16 обязательно нужен будет самолет с радаром дальней радиолокации, чтобы управлять современными истребителями.

Об этом генерал Ходжес сказал в интервью Голосу Америки.

Бен Ходжес отметил, что российской авиации за 10 лет войны в Украине так и не удалось достичь преимущества в воздухе.

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Он также прокомментировал сбитие Воздушными силами Украины российского самолета А-50 с радаром дальнего радиолокационного обнаружения и самолета по контролю и управлению Ил-22.

— Здесь есть три момента. Во-первых, это напоминание, что России до сих пор не удалось достичь превосходства в воздухе. Даже за 10 лет войны с огромными преимуществами они не смогли получить преимущество в воздухе ни над Украиной, ни над любой из оккупированных территорий. Это невероятный провал российских ВВС. Во-вторых, это отражает качество и возможности украинских ПВО. Они получили оборудование, им удается делать больше из того, что они получают, чем кто-либо когда-либо считал возможным. Я имею в виду, что это удивительный талант украинских вооруженных сил, — заявил Бен Ходжес.

По его мнению, потеря россиянами таких самолетов означает немалые убытки, ведь это еще больше затрудняет обнаружение украинской ПВО. А еще сбивание самолетов демонстрирует, насколько важным является пункт контроля и управления своими истребителями.

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе считает, что Украине кроме F-16 также нужен будет самолет с радаром дальней радиолокации, чтобы управлять истребителями.

— Результат этой ситуации является напоминанием для Украины, что когда они получат свои истребители F-16, речь идет не только об одном самолете. Украине придется придумать, как она будет обеспечивать командование и контроль над этими F-16. Очевидно, что у них нет А-50 (с дальним радиолокационным обнаружением) или чего-то подобного, или системы АВАКС. А все-таки они должны будут как-то это обеспечить, — подчеркнул Бен Ходжес.

Что известно о сбитых самолетах РФ

14 января о сбитии А-50 и повреждении Ил-22 над Азовским морем изначально сообщил народный депутат, заместитель главы Комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

15 января эту информацию подтвердил главнокомандующий Валерий Залужный.

Источник : Голос Америки

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