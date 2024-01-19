Усложнит логистику оккупантов: ГУР о последствиях атаки на нефтебазу в Клинцах

Нефтебаза в Клинцах Брянской области России, где сегодня произошел пожар, обеспечивает топливом оккупационные войска, соответственно, это усложнит логистику россиян.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини, комментируя последствия очередной так называемой бавовны в России.

— Хороший грохот сегодня. Регулярно такие события случаются на объектах государства-агрессора. Понятно, что когда речь идет о нефтебазе, которая задействована в снабжении оккупационного корпуса горюче-смазочными материалами, это усложняет логистику оккупантов, срывает графики поставок и обеспечения, соответственно, увеличивает время и пространство для маневров наших защитников, — объяснил разведчик.

Говоря о реакции россиян, которые отмечают, что к ним прилетают украинские беспилотники, преодолевая 900 км, Юсов отметил, что ГУР не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, однако отметил, что наши дроны “могут преодолевать и не такие расстояния”.

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— Если говорить о реакции в российском обществе, то все вопросы к Путину, к Шойгу, к Герасимову — к людям, которые продолжают геноцидную войну против Украины. Было бы странно, если бы все эти события не имели последствий для военных объектов на территории РФ, — добавил он.

По его словам, местное население просто начинает понимать, что реальность и пропаганда очень отличаются и такие последствия российского вторжения в Украину они будут наблюдать и в дальнейшем.

Пожар на нефтебазе в Клинцах

19 января Брянскую область России атаковал беспилотник, который якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Однако затем сеть заполонили фото и видео масштабного пожара на нефтебазе в Клинцах.

Загорелись четыре резервуара с горючим. Местный губернатор Александр Богомаз заверил, что пострадавших нет.

Кроме того, по данным СМИ, 19 января беспилотник атаковал Тамбовский пороховой завод в российском Котовске. Последствия атаки выясняются.

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