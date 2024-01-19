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Юлия Захарченко, редактор ленты

Испытания лазерного оружия, атака дронов по нефтебазе и пороховому заводу в РФ: новости 19 января

Испытания лазерного оружия, атака дронов по нефтебазе и пороховому заводу в РФ: новости 19 января
Фото: Факти ICTV

Нефтебазу в Клинцах Брянской области и Тамбовский пороховой завод в Котовске, что в РФ,  атаковали беспилотниками. В Польше произошла автокатастрофа с участием автобуса, в котором находились граждане Украины.

Конгресс США направил президенту Джо Байдену на подпись законопроект, чтобы предотвратить частичную остановку работы правительственных учреждений. Великобритания провела первое успешное испытание системы лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire.

Что произошло в Украине и мире за сутки 19 января 2024 года – читайте в материале на сайте Факты ICTV.

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Пожар на нефтебазе в Клинцах

В ночь на 19 января Брянскую область России атаковал беспилотник, который якобы подавили средствами РЭБ. Однако позже стало известно, что вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе в Клинцах.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов объяснил, что эта база обеспечивает топливом оккупационные войска, поэтому это поможет усложнить логистику российской армии.

дрон безпілотники

Фото: Факты ICTV

Атака по Тамбовскому пороховому заводу

В российском Котовске беспилотник атаковал Тамбовский пороховой завод. В стране-агрессоре утверждают, что дрон якобы упал на площадку возле цеха № 3 по смешиванию порохов. Персонал завода эвакуировали по соображениям безопасности.

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Испытания лазерного оружия, атака дронов по нефтебазе и пороховому заводу в РФ: новости 19 января

ДТП с украинцами в Польше

В Польше возле населенного пункта Вишнице произошла авария на дороге с участием автобуса, в котором находились граждане Украины. В Министерстве иностранных дел заявили, что незначительные травмы имеют двое украинцев.

По данным журналистов, 63-летний водитель автобуса, который перевозил 26 пассажиров, на повороте не справился с управлением, и автобус занесло. Всего сообщается о трех пострадавших.

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Законопроект по финансированию правительства США

Конгресс США направил президенту Джо Байдену на подпись законопроект, чтобы предотвратить частичную остановку работы правительственных учреждений. За документ успели проголосовать всего за один день до шатдауна, который должен был наступить 20 января.

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Испытания лазерного оружия DragonFire

В Великобритании заявили о проведении первого успешного испытания системы лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire против воздушных целей на полигоне в Шотландии. Там считают, что это усилит армию и уменьшит зависимость от дорогих компонентов.

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 19 января 2024 года

Фото: Правительство Великобритании

Обсуждение нового пакета санкций ЕС против РФ

В Европейском Союзе начали обсуждение нового пакета санкций против РФ, который планируют утвердить до 24 февраля 2024 года — второй годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Согласно сообщению журналистов, новый пакет может включать дополнительные торговые ограничения и прекращение дальнейшей способности Москвы обходить санкции как через третьи страны, так и через компании в ЕС.

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Ситуация на границе с Румынией

На границе Украины и Румынии фермеры прекратили блокирование движения грузового транспорта на пункте пропуска Викову-де-Сус. По данным Госпогранслужбы, теперь все транспортные средства пропускают в обычном режиме.

атака дронами, Война в Украине, Конгресс США, Росія, Румунія, Украина-США
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