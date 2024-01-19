ВСУ за сутки уничтожили 920 оккупантов и 35 ББМ – Генштаб

В течение суток украинские защитники ликвидировали 920 российских оккупантов.

Таким образом на 695-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 374,5 тыс.

Потери РФ на 19 января 2024

личного состава – около 374 520 (+920),

танков ‒ 6 167 (+20),

боевых бронированных машин ‒ 11 445 (+35),

артиллерийских систем – 8 854 (+19),

реактивных систем залпового огня – 966,

средств противовоздушной обороны ‒ 654 (+1),

самолетов – 331,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 929 (+4),

крылатых ракет ‒ 1 818,

кораблей (катеров) ‒ 23,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 11 831 (+37),

специальной техники – 1 384 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 695-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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