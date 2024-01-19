Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили 920 оккупантов и 35 ББМ – Генштаб
В течение суток украинские защитники ликвидировали 920 российских оккупантов.
Таким образом на 695-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 374,5 тыс.
Потери РФ на 19 января 2024
- личного состава – около 374 520 (+920),
- танков ‒ 6 167 (+20),
- боевых бронированных машин ‒ 11 445 (+35),
- артиллерийских систем – 8 854 (+19),
- реактивных систем залпового огня – 966,
- средств противовоздушной обороны ‒ 654 (+1),
- самолетов – 331,
- вертолетов – 324,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 929 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1 818,
- кораблей (катеров) ‒ 23,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 831 (+37),
- специальной техники – 1 384 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 695-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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