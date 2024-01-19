Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
В Кировоградской области утонули двое детей: из реки достали 8-летнего мальчика
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
В центре Запорожья мужчина застрелил женщину, а затем совершил самоубийство
Срочно
Ракетная атака на Киев: горят машины и квартиры, 22 раненых киевлянина
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили 920 оккупантов и 35 ББМ – Генштаб

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинские защитники ликвидировали 920 российских оккупантов.

Таким образом на 695-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 374,5 тыс.

Потери РФ на 19 января 2024

  • личного состава – около 374 520 (+920),
  • танков ‒ 6 167 (+20),
  • боевых бронированных машин ‒ 11 445 (+35),
  • артиллерийских систем – 8 854 (+19),
  • реактивных систем залпового огня – 966,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 654 (+1),
  • самолетов – 331,
  • вертолетов – 324,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 929 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1 818,
  • кораблей (катеров) ‒ 23,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 831 (+37),
  • специальной техники – 1 384 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 695-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Днепре прогремел взрыв: в Воздушных силах предупреждали о ракете
вибух
Рамштайн-18: Остин призвал предоставить Украине больше систем ПВО
Ллойд Остін
Кабмин выделил ВСУ 9,6 млрд грн на закупку вооружения и боеприпасов
Денис Шмигаль
В ЕС достигли прогресса во введении налога на прибыль от замороженных средств РФ — СМИ
Банк РФ
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь