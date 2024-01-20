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Юлия Захарченко, редактор ленты

Атака дронов, минирование ЗАЭС, разблокирование КПП с Румынией: новости 20 января

Атака дронов, минирование ЗАЭС, разблокирование КПП с Румынией: новости 20 января
Фото: Факти ICTV

Российские оккупанты пытались атаковать ударными дронами Украину. Часть из них удалось уничтожить силам ПВО, другие — не достигли целей.

В то же время произошла атака беспилотника по Брянской области России. Там уже вторые сутки не могут ликвидировать масштабный пожар на нефтебазе в Клинцах.

На Запорожской атомной электростанции россияне снова установили мины по периметру, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта. В МАГАТЭ заявили, что это не соответствует стандартам безопасности.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 20 января 2024 года – читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Ночная атака дронов по Украине

В ночь на 20 января российские оккупанты пытались атаковать Украину дронами-камикадзе Shahed. В Воздушных силах ВСУ отчитались, что войска РФ применили семь беспилотников.

Мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили четыре российских дрона, а остальные три беспилотника не достигли целей, объяснили в Воздушных силах.

Атака БПЛА в российских Клинцах

Брянская область России была атакована беспилотником. Его якобы сбили над Клинцовским районом, где вторые сутки экстренные службы не могут ликвидировать масштабный пожар на нефтебазе в Клинцах.

Минирование Запорожской АЭС

По периметру Запорожской АЭС российские оккупанты установили мины, которые ранее обнаружили и убрали эксперты МАГАТЭ в ноябре 2023 года.

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ЗАЕС

Фото: Факты ICTV

Однако мины снова появились на Запорожской АЭС в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, отчитался генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он объяснил, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности.

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Атака дронов, минирование ЗАЭС, разблокирование КПП с Румынией: новости 20 января

Разблокирование пунктов пропуска с Румынией

На границе с Украиной со стороны Румынии разблокировали для движения грузовиков все пункты пропуска. В Госпогранслужбе отмечают, что транспорт может пересекать границу не только в КПП Викову-де-Сус — Красноильск, Порубное — Сирет, но и Дьяково — Халмеу.

Готовность Taurus пополнить запасы ракет ВСУ

Немецкая компания Taurus Systems GmbH объявила о готовности быстро пополнить запасы дальнобойных ракет Taurus, если будет утверждено решение о поставках Вооруженным силам Украины.

Анонс встречи премьеров Украины и Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем в Ужгороде 24 января.

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 20 января 2024 года

Фото: Факты ICTV

Фицо отличился скандальными антиукраинскими заявлениями. Он утверждает, что объявит премьер-министру Шмыгалю, что Словакия не поддержит членство Украины в НАТО.

Словацкий политик также намекнул, что Украине якобы придется пойти на территориальные “уступки” России.

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