Карта боевых действий на 20 января 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения.

Такие данные по состоянию на 20 января сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 20 января 2024 года

Ситуация в Украине на 20 января 2024

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области РФ.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские военные отбили 10 атак оккупантов возле Тернов, Ямполовки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак – в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили четыре атаки захватчиков вблизи Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

Вооруженные силы Украины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак армии РФ в районе Авдеевки и еще 19 атак – южнее Тоненького, Першотравневого и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области – там отбито 12 атак.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили три атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

За прошедшие сутки противник совершил 10 неудачных штурмов позиций украинских войск.

В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери РФ на 20 января 2024

личного состава – около 375 270 (+750),

танков ‒ 6 171 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 11 455 (+10),

артиллерийских систем – 8 868 (+14),

реактивных систем залпового огня – 967 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 654,

самолетов – 331,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 934 (+5),

крылатых ракет ‒ 1 818,

кораблей (катеров) ‒ 23,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 11 848 (+17),

специальной техники – 1 389 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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