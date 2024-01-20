Татьяна Забожко, редактор ленты
Минус 750 оккупантов и 14 артсистем: потери РФ на 20 января
В течение суток Вооруженные силы Украины ликвидировали 750 российских оккупантов.
Таким образом на 696-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 375 тыс.
Потери РФ на 20 января 2024
- личного состава – около 375 270 (+750),
- танков ‒ 6 171 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 11 455 (+10),
- артиллерийских систем – 8 868 (+14),
- реактивных систем залпового огня – 967 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 654,
- самолетов – 331,
- вертолетов – 324,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 934 (+5),
- крылатых ракет ‒ 1 818,
- кораблей (катеров) ‒ 23,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 848 (+17),
- специальной техники – 1 389 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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