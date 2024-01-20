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Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус 750 оккупантов и 14 артсистем: потери РФ на 20 января

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток Вооруженные силы Украины ликвидировали 750 российских оккупантов.

Таким образом на 696-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 375 тыс.

Потери РФ на 20 января 2024

  • личного состава – около 375 270 (+750),
  • танков ‒ 6 171 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 11 455 (+10),
  • артиллерийских систем – 8 868 (+14),
  • реактивных систем залпового огня – 967 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 654,
  • самолетов – 331,
  • вертолетов – 324,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 934 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 1 818,
  • кораблей (катеров) ‒ 23,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 848 (+17),
  • специальной техники – 1 389 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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