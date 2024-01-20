Минус 750 оккупантов и 14 артсистем: потери РФ на 20 января

В течение суток Вооруженные силы Украины ликвидировали 750 российских оккупантов.

Таким образом на 696-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 375 тыс.

Потери РФ на 20 января 2024

личного состава – около 375 270 (+750),

танков ‒ 6 171 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 11 455 (+10),

артиллерийских систем – 8 868 (+14),

реактивных систем залпового огня – 967 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 654,

самолетов – 331,

вертолетов – 324,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 6 934 (+5),

крылатых ракет ‒ 1 818,

кораблей (катеров) ‒ 23,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 11 848 (+17),

специальной техники – 1 389 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.