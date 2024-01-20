Переход в оборону приведет к замораживанию войны в Украине — Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Украине невозможно вести оборонительную войну, ведь это приведет к замораживанию конфликта.

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

По его словам, такая ситуация была с 2014 года.

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— Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным. Решение заключается не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными, быть вместе с нашими партнерами и не останавливаться, — сказал Андрей Ермак.

Он отметил, что наши военные жалуются на нехватку людей и ресурсов на фронте, и что они больше не в состоянии наступать. Такое положение вещей просто нет смысла скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых, потому что многие находятся на передовой уже два года.

Правительство и Генштаб ВСУ работают над новым законом о мобилизации, который впоследствии передадут в Верховную Раду.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина рассчитывает на партнеров, а также работает над развитием собственного военно-промышленного комплекса.

— Россияне все еще надеются иметь преимущество над нами в ресурсах. Нам приходится рассчитывать на технологические преимущества. Линия фронта простирается более чем на 2 000 километров, и большая ее часть является ареной очень жестоких боев. Мы должны быть реалистами, — заявил Андрей Ермак.

Он уверяет, что несмотря на очень сложную ситуацию мотивация у нашего народа и наших воинов очень высокая, ведь все боремся за свое выживание, за свою землю и за победу.

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