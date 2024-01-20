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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три условия

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За Украиной остаются высокие шансы прорыва на поле боя, поэтому невозможно исключать, что уже в 2024 году война с Российской Федерацией закончится на условиях Киева.

К такому мнению пришли аналитики вашингтонского центра Atlantic Council.

Они подчеркнули, что для подобного результата должны быть соблюдены следующие условия:

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  • западные союзники своевременно предоставляют Украине нужные типы вооружения;
  • военное руководство Украины находит инновационные решения на фронте;
  • российская армия должна и дальше демонстрировать низкую эффективность — из-за плохой подготовки, низкого боевого духа и недостаточного снабжения.

Напомним, по словам главы внешней разведки Александра Литвиненко, соглашение о сотрудничестве в области безопасности, подписанное Украиной с Великобританией 12 января, ознаменовало собой глубочайший сдвиг в подходе Запада к представлениям имперской России о ее якобы сферах влияния.

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Война в Украине, військова допомога
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