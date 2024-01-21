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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

60 боев с начала суток: Зеленский назвал самые горячие направления на фронте

Зеленський
Фото: Офис президента

Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на Авдеевском направлении, а также Бахмутском, Марьинском, Купянском и на Юге нашего государства.

Об этом в своем традиционном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что с начала только этих суток — уже около 60 боев.

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— Наиболее интенсивно — Авдеевское направление, также Бахмутское, Марьинское, Купянское, Юг нашего государства. Было более 50 российских обстрелов только из реактивных систем залпового огня, а еще — десятки авиационных и ракетные удары, — отметил президент.

Удары РФ по мирным городам Украины

За один этот день РФ обстреляла более ста городов, городков, украинских сел в девяти областях: от Черниговщины до Сумщины, а также на Николаевщине, Кировоградщине.

— Особенно жестокие российские удары — по Донецкой области. К сожалению, есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных, близких. За весь этот террор Россия будет отвечать — должна ответить. Без решений Москвы о начале этой агрессии, этого террора были бы живы сейчас тысячи и тысячи людей, — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что именно поэтому так важно привлечь Россию к полноценной, справедливой ответственности на всех уровнях — на индивидуальном и на уровне всего государства-террориста.

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Война в Украине, Владимир Зеленский
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