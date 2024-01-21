760 оккупантов, 10 танков и 11 ББМ: потери РФ за сутки

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 750 российских оккупантов. Потери личного состава РФ в войне против Украины достигли 376 030.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Потери России на 21 января 2024 года

личного состава — около 376030 (+760) человек,

танков — 6181 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 11466 (+11) ед,

артиллерийских систем — 8875 (+7) ед,

РСЗО — 968 (+1) ед,

средств ПВО — 655 (+1) ед,

самолетов — 331 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6936 (+2),

крылатых ракет — 1818 (+0),

кораблей/катеров — 23 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11862 (+14) ед,

специальной техники — 1392 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 697-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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