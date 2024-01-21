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Украина
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760 оккупантов, 10 танков и 11 ББМ: потери РФ за сутки

Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 750 российских оккупантов. Потери личного состава РФ в войне против Украины достигли 376 030.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Потери России на 21 января 2024 года

  • личного состава — около 376030 (+760) человек,
  • танков — 6181 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 11466 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 8875 (+7) ед,
  • РСЗО — 968 (+1) ед,
  • средств ПВО — 655 (+1) ед,
  • самолетов — 331 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 6936 (+2),
  • крылатых ракет — 1818 (+0),
  • кораблей/катеров — 23 (+0) ед,
  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11862 (+14) ед,
  • специальной техники — 1392 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 697-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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