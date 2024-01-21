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760 оккупантов, 10 танков и 11 ББМ: потери РФ за сутки
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 750 российских оккупантов. Потери личного состава РФ в войне против Украины достигли 376 030.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Потери России на 21 января 2024 года
- личного состава — около 376030 (+760) человек,
- танков — 6181 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 11466 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 8875 (+7) ед,
- РСЗО — 968 (+1) ед,
- средств ПВО — 655 (+1) ед,
- самолетов — 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6936 (+2),
- крылатых ракет — 1818 (+0),
- кораблей/катеров — 23 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11862 (+14) ед,
- специальной техники — 1392 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 697-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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