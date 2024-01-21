Атака на морской терминал завода Новатэк РФ и обстрел Курахово: главные новости 21 января

Россия 21 января в очередной раз атаковала Донецкую область, в частности, Курахово и Константиновку. Также в Севастополе раздавались взрывы — враг сообщал, что силы ПВО сбили воздушную цель над акваторией.

Ситуация на фронте меняется, так, на Харьковщине украинские военные отошли из Крохмального. Однако, по словам украинского командования, эти несколько сотен метров, которые россияне захватили, не имеют никакого значения.

Кроме того, дроны атаковали сразу несколько регионов в России и поразили терминал компании Новатэк в порту Усть-Луге Ленинградской области, а также одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ в Туле.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 21 января 2024 года — читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Заявление Зеленского о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на сегодня не видит необходимости мобилизовать до 500 тыс. мужчин.

— Не потому, что мне хочется сейчас кому-то понравиться. Просто это человеческие жизни, во-вторых, есть соответствующие действия и операции. И третье — я хотел бы вам сказать, что это еще и деньги. Как бы кто не относился, но все эти финансы точно приходят не от партнеров. Это расходы из украинского бюджета, — объяснил президент.

В то же время глава государства считает, что справедливо заменить тех военных, которые давно защищают Украину.

Захват Крохмального на Харьковщине

РФ захватила Крохмальное на Харьковщине, ВСУ отошли на более подготовленные позиции.

Однако, по словам представителя командования Сухопутных войск Владимира Фитьо, эти несколько сотен метров, которые россияне оккупировали, не имеют никакого значения.

Он отметил, что угроз для соседних подразделений это не представляет. По его мнению, захват населенного пункта — временное явление.

— Линия фронта ежедневно смещается, мы просто не сообщаем о захвате 100 метров, нам это не нужно. А для российских пропагандистов надо любую победу приносить как Пиррову, чтобы показать, почему только в течение января они потеряли 7055 воинов на фронте в полосе ответственности стратегической группировки Хортица, — добавил Фитьо.

Обстрел Курахово

Россия обстреляла город Курахово Донецкой области. В результате атаки РФ погиб один человек, еще один — получил ранения.

— Ударом поврежден детсад и несколько частных домов, возник пожар, который спасатели уже потушили. Точные последствия атаки устанавливаем, — написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Он отметил, что страна-агрессор атаковала город из реактивной системы залпового огня Град.

Удар по Константиновке

Ночью 21 января россияне обстреляли Константиновку Донецкой области ракетами С-300.

В результате атаки была частично разрушена школа, повреждены здания детского сада, магазина и восемь частных домов.

Атака дронов на РФ

В ночь на воскресенье, 21 января, в результате атаки беспилотников загорелся терминал компании Новатэк в порту Усть-Луга Ленинградской области РФ. Как выяснилось позже, пожар был следствием спецоперации Службы безопасности Украины.

— Нефтяной терминал Усть-Луга Ойл в Ленинградской области — важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ. Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но и значительно усложняет логистику топлива для военных РФ, — объяснил собеседник.

В Bloomberg пишут, что морской терминал завода Новатэк прекратил работу в результате сегодняшней атаки дронов СБУ. Говорят, была также полностью прекращена отгрузка нефти на танкеры.

В то же время дроны атаковали Тульскую, Орловскую и Смоленскую области РФ. В частности, в Туле был поражен завод Щегловский вал, одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности России.

Там собирают зенитно-ракетные комплексы Панцирь-С и Панцирь-С1, которые предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов.

Взрывы в Севастополе

Днем 21 января во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что военные РФ якобы отбили атаку ВСУ — силы ПВО уничтожили воздушную цель над акваторией.

— Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя пока не фиксирует повреждения инфраструктуры, — писал он.

Угроза с Черного моря

РФ увеличила количество ракетоносителей до двух в Черном море. Сейчас общий залп составляет до 16 ракет Калибр.

— К фрегату вновь добавился малый ракетный корабль. Общий уровень ракетной угрозы повышен. Совместное снаряжение носителей — до 16 Калибров, — сообщили в Силах обороны юга Украины.

Авиакатастрофа в Афганистане

На северо-востоке Афганистана упал российский частный самолет Falcon 10, который летел в Москву. На его борту находились шесть человек. Из них двое были гражданами России.

Самолет принадлежит российской компании Атлетик Групп. Известно, что четыре человека выжили, еще двоих — ищут спасатели.

По предварительной информации, причиной аварии мог стать отказ двух двигателей самолета.

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