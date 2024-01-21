Оккупанты хотят окружить Новомихайловку, а ВСУ глушат ракеты РЭБами: последние события с фронта за неделю

На этой неделе оккупанты начали применять ударные беспилотники типа Shahed вдоль линии фронта вместо тактической авиации.

Авдеевку начали активно забрасывать авиабомбами, а на Марьинском направлении враг пытается окружить Новомихайловку.

Тем временем ВСУ во время одной из очередных массированных воздушных атак обезвредили более 20 целей средствами РЭБ.

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А ночью 17 января во время отражения атаки дронов украинские военные впервые применили гибридные системы противовоздушной обороны.

О сбивании А-50 и Ил-22 в Азовском море и цифровизации ВСУ Факты ICTV эксклюзивно поговорили с политическим консультантом, руководителем Центра военно-правовых исследований и экспертом ОО Центр оборонных стратегий Александром Мусиенко.

О последних событиях с фронта читайте в эксклюзивном интервью Фактов ICTV.

Shahed вместо авиации

Как сбивание А-50 и Ил-22 повлияло на изменение тактики врага

ВСУ применили РЭБ и гибридные системы ПВО во время ракетной атаки

Ситуация под Авдеевкой

Ситуация возле Марьинки

Крым готовится к городским боям

Цифровизация ВСУ

Shahed вместо авиации

На днях руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в ночь на четверг враг нетипично использовал ударные дроны Shahed вдоль линии фронта.

– Это может свидетельствовать об определенной нехватке артиллерии и попытке компенсировать таким образом или заменить тактическую авиацию, – предположила она.

На самом деле есть несколько причин, почему оккупанты стали чаще применять беспилотники вдоль линии фронта:

во-первых , модернизированные беспилотники не могут летать на большую дальность;

, модернизированные беспилотники не могут летать на большую дальность; во-вторых , таким образом оккупанты пытаются компенсировать недостаток других средств поражения;

, таким образом оккупанты пытаются компенсировать недостаток других средств поражения; в-третьих, ВСУ удалось отогнать авиацию врага.

– ВСУ наносят удары по российской артиллерии довольно-таки неплохо. Что касается авиации, действительно удается отгонять российские самолеты. Авиабомбы, которые они применяют, не очень точные, поэтому приходится искать другие способы поражения, – сказал Мусиенко.

Как сбивание А-50 и Ил-22 повлияло на изменение тактики врага

Вечером 14 января ВСУ сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО) и подбили самолет-командный пункт Ил-22.

По мнению эксперта это огромное достижение наших военных, что на некоторое время заставило оккупантов уменьшить радиус полетов.

– Это должно войти в историю российско-украинской войны, но враг изменил планы лишь на сутки. Где-то в течение суток эти самолеты не вылетали в районе Черного и Азовского морей. Затем они снова появились, как самолеты ДРЛВ, так и Ил-22, которые выполняют задачи и продолжают полеты. Очевидно, наши возможности выросли, поэтому я не исключаю повторения таких случаев, – сказал эксперт.

Мусиенко отметил, что самолетов А-50 в России осталось всего восемь единиц. Но, к сожалению, это существенно не повлияло на их возможности наносить удары по территории Украины.

ВСУ применили РЭБ и гибридные системы ПВО во время ракетной атаки

В ночь на 13 января российская армия для удара по Украине применила крылатые, аэробаллистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты, а также ударные беспилотники.

На утро в Воздушных силах заявили, что более 20 воздушных целей были обезврежены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Украина совершила рывок в применении средств радиоэлектронной борьбы.

– Я думаю, что средства РЭБ сыграли важную роль и при уничтожении самолетов А-50 и Ил-22, и сейчас здесь. Я это, кстати, связываю с тем, что ГУР удалось хакнуть некоторые российские архивы и получить доступ к документам, которые касаются их возможностей и технического оснащения и характеристик тех или иных видов вооружения, в том числе и ракет, которые Россия применяет против Украины, что дало возможность найти слабые места и применить РЭБы, – сказал он.

Задача систем РЭБ – разорвать соединение ракеты со спутником и сделать так, чтобы отвести ракету от места, куда она должна была попасть.

Полное интервью с Александром Мусиенко — смотрите на видео ниже.

– Очень просто, объясняю. Ракета летит на Харьков. Задача – сделать так, чтобы она упала за 10 километров до Харькова, где-то в поле. Кстати, так враг экспериментировал, когда они создавали помехи для наших HIMARS. Целью было сбить GPS-систему, кое в чем они имели успехи, потом мы эту ситуацию исправили, – отметил Мусиенко.

Еще одно достижение ВСУ на этой неделе — гибридные системы ПВО.

Министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин на форуме в Давосе заявил, что ночью 17 января во время отражения ночной атаки российских беспилотников украинские военные впервые применили гибридные системы противовоздушной обороны и сбили один из беспилотников Shahed.

Ситуация под Авдеевкой

Враг не покидает попыток прорвать оборону ВСУ и захватить Авдеевку.

На этой неделе враг усилил там атаки авиабомбами. Таким образом оккупанты пытаются компенсировать недостаток бронетехники.

– Такие удары представляют серьезные угрозы, но имеют низкую эффективность. Я бы сказал, что гораздо большую угрозу сейчас представляют их FPV-дроны или ZALA Lancet, – добавил эксперт.

Ситуация возле Марьинки

Мусиенко отмечает, что возле Марьинки оккупанты пытаются с северного и южного флангов взять в клещи село Новомихайловка.

– Это классическая тактика российских войск, которая была заметна с Бахмутского направления и не только. Тактика вот этих вот малых клещей, когда они пытаются не прямо идти, а обходить с флангов. С точки зрения военной науки они действуют логично, но абсолютно прогнозируемо, – сказал он.

Эксперт отметил, когда не меняется тактика, становится легко предсказать дальнейшие действия врага. Именно поэтому им не удалось окружить Авдеевку в октябре прошлого года, потому что украинская разведка смогла спрогнозировать действия армии РФ и не допустить захвата этого населенного пункта.

Крым готовится к городским боям

На этой неделе, партизаны во временно оккупированном Крыму зафиксировали подготовку оккупантов к городским боям в Евпатории.

Фортификации строят вокруг города и его границ. Строительство идет вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш на юге от Евпатории, вдоль железной дороги и к северу от Евпатории у залива Донузлав, и этому есть простое объяснение, говорит Мусиенко.

– Ведь там единственное место, где удавалось провести десантирование с моря довольно таки эффективно, и это было во время Крымской войны 1854 года, когда англичане, французы и Османская империя высадились в районе Евпатории и пошли на Севастополь, – рассказывает руководитель Центра военно-правовых исследований.

Поэтому Россия реально оценивает риски и опасается, что западные партнеры могут помочь Украине в битве за Крым.

Цифровизация ВСУ

В Минобороны Украины сообщили, что будут размещать ІТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, комментируя вопрос цифровизации армии.

По поводу создания реестра военнообязанных, резервистов и призывников Оберег, она отметила, что принятый закон усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений о военнообязанных.

Это позволит наполнять Оберег по упрощенной процедуре, без лишней бюрократии, лишних справок и ксероксов.

Мусиенко отмечает, что в руках врага эта система может стать оружием, впрочем, Украине сейчас помогают Великобритания, Эстония, Финляндия и другие страны в обеспечении нашей кибербезопасности.

Что касается реестра Оберег, то здесь надо искать такое решение, которое бы исключило доступ к персональным данным посторонних людей. Поэтому ищут максимально надежные решения, отмечает эксперт.

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