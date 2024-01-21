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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Заставляют местных сдавать кровь: оккупанты несут большие потери на Запорожье

Заставляют местных сдавать кровь: оккупанты несут большие потери на Запорожье
Фото: Getty Images

На временно оккупированных территориях захватчики из-за больших потерь на фронте пытаются увеличить банк крови.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях, — информирует ведомство.

Оккупанты заставляют гражданских сдавать кровь

Так, на временно захваченных территориях Запорожской области оккупационная администрация сгоняет бюджетников для “добровольной” сдачи крови. Это связано с большими потерями врага на Запорожском направлении.

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— Заметим, что принуждение к сдаче крови является очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны оккупантов, — говорится в сообщении ЦНС.

К слову, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 750 российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 697-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Запорожье
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