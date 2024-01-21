Заставляют местных сдавать кровь: оккупанты несут большие потери на Запорожье
На временно оккупированных территориях захватчики из-за больших потерь на фронте пытаются увеличить банк крови.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
— Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях, — информирует ведомство.
Оккупанты заставляют гражданских сдавать кровь
Так, на временно захваченных территориях Запорожской области оккупационная администрация сгоняет бюджетников для “добровольной” сдачи крови. Это связано с большими потерями врага на Запорожском направлении.
— Заметим, что принуждение к сдаче крови является очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны оккупантов, — говорится в сообщении ЦНС.
К слову, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 750 российских оккупантов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 697-е сутки.