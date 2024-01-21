РФ усилила наступление, но несет большие потери — британская разведка

Россияне активизировали наступление на всех направлениях фронта, в то же время резко увеличились их потери.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

19 января 2024 года Генштаб Украины заявил, что количество российских обстрелов на линии фронта увеличилось на 27% по сравнению с предыдущими сутками.

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Дополнительные данные украинского Генерального штаба, сравнивающие период 14-18 января 2024 года с предыдущим пятидневным периодом, подтверждают этот рост.

В британской разведке отметили, что за эти пять дней количество потерь военной техники со стороны России выросло на 88%, а количество потерь российских танков — на 95%.

Также за тот же период ВСУ уничтожили на 15% больше личного состава РФ.

— Эти данные указывают на постоянный рост интенсивности российских наступательных действий по всему фронту в течение последних двух недель. Основной причиной этого, скорее всего, является замерзание почвы, что делает возможным передвижение бронетехники по пересеченной местности, — добавляют аналитики.

Ранее в Сухопутных войсках подтвердили, что село Крохмальное на Купянском направлении сейчас находится под контролем РФ, украинские военные отошли на более подготовленные рубежи.

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