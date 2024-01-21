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Бедрак Виктория, редактор ленты

В Кропивницком сообщают о взрывах

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Фото: Depositphotos

Днем 21 января в Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает Суспільне.

Ранее в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и движении ракеты в направлении города.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 697-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Кировоградская область, Кропивницкий
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