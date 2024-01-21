В Кропивницком сообщают о взрывах

Днем 21 января в Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает Суспільне.

Ранее в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и движении ракеты в направлении города.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 697-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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