Бедрак Виктория, редактор ленты
В Кропивницком сообщают о взрывах
Днем 21 января в Кропивницком Кировоградской области прогремели взрывы.
Об этом сообщает Суспільне.
Ранее в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и движении ракеты в направлении города.
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