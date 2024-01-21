В Севастополе раздаются взрывы, россияне говорят о работе ПВО

Днем 21 января во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые паблики.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев пишет, что военные РФ отражают атаку ВСУ.

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Он также утверждает, что силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией.

— Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя пока не фиксирует повреждения инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Ночью 21 января в России дроны атаковали ряд областей — Тульскую, Орловскую и Смоленскую. Кроме того, в Ленинградской области РФ вспыхнул терминал Морского торгового порта, перед этим слышали два взрыва.

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