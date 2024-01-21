В Севастополе резко ограничили подачу воды: оккупанты оправдываются непогодой

Во временно оккупированном Севастополе начали отключать воду в домах якобы из-за непогоды и сильных осадков в январе.

Об этом рассказал так называемый губернатор Михаил Развожаев на своем Telegram-канале.

– Подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы сегодня будет производиться с 20:00 до 00:00 и утром с 06:00 до 10:00, – анонсировал гауляйтер Севастополя.

Он пояснил, что причиной системных отключений якобы стали обильные январские осадки и резкое потепление, что привело к критическому насыщению водой почв вблизи рек и гидротехнических сооружений прудов.

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По словам Развожаева, теперь требуется больше времени на фильтрацию, поэтому потребуется опять временно останавливать подачу воды.

Оккупанты запустили по Севастополю два десятка машин-водовозок, но этого разумеется недостаточно, чтобы удовлетворить потребности населения в проточной воде.

Напомним, 21 января во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Оккупационные власти сообщили, что силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией.

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