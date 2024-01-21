Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой
Мы рекомендуем
Схема уклонения мужчин от мобилизации через лишение женщин родительских прав: что известно
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
Срочно
На Хмельнитчине обезвредили три Шахеда – ОВА
Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

В Севастополе резко ограничили подачу воды: оккупанты оправдываются непогодой

Вода - водопровідний кран
Фото: Unsplash

Во временно оккупированном Севастополе начали отключать воду в домах якобы из-за непогоды и сильных осадков в январе.

Об этом рассказал так называемый губернатор Михаил Развожаев на своем Telegram-канале.

– Подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы сегодня будет производиться с 20:00 до 00:00 и утром с 06:00 до 10:00, – анонсировал гауляйтер Севастополя.

Он пояснил, что причиной системных отключений якобы стали обильные январские осадки и резкое потепление, что привело к критическому насыщению водой почв вблизи рек и гидротехнических сооружений прудов.

Сейчас смотрят

По словам Развожаева, теперь требуется больше времени на фильтрацию, поэтому потребуется опять временно останавливать подачу воды.

Оккупанты запустили по Севастополю два десятка машин-водовозок, но этого разумеется недостаточно, чтобы удовлетворить потребности населения в проточной воде.

Напомним, 21 января во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Оккупационные власти сообщили, что силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией.

Читайте также
Уничтожение логистики россиян в Крыму остается приоритетом — Буданов
Кирило Буданов

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Аннексия Крыма, Негода, Севастополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Севастополе раздаются взрывы, россияне говорят о работе ПВО
вибух
Корвет Тарантул в Севастополе могли подбить дроны в конце 2023 года — ISW
Вибухи Крим, бавовна
Крымские партизаны нашли в Севастополе потопленный сторожевой корабль
Севастополь
Без Севастополя держать флот в Черном море для РФ станет невозможно — командующий ВМС
севастополь
Перемещение БДК Моргунов в Севастополь: в ВМС объяснили возможные намерения РФ
ВДК Моргунов

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь