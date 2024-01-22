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Екатерина Белоброва, редактор ленты

В Украине начнут строительство блоков для атомных станций — Минэнергетики

В Украине начнут строительство блоков для атомных станций — Минэнергетики
Фото: УНИАН

Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал на 2024 год начало строительства больших блоков для атомных станций.

Проект будет реализован в рамках сотрудничества со странами Запада, в том числе США.

Об этом чиновник рассказал в эфире национального телемарафона Єдині новини.

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— Среди задач на этот год Министерство выделяет децентрализацию и наращивание мощностей распределенной генерации электроэнергии, в частности, благодаря установке газовых турбин. Также мы продолжим ремонтную кампанию и замещение высоковольтных трансформаторов на подстанциях, системы защиты, — подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что всего в Украине запланировано строительство девяти блоков для атомных энергостанций по американской технологии АР1000.

Напомним, Кабмин отменил мораторий на отключение потребителей жилищно-коммунальных услуг в случае задолженности, кроме прифронтовых территорий. Это решение принято из-за того, что люди злоупотребляют возможностью не платить за ЖКУ.

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Атомная энергетика, Энергоатом
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