Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
В Кировоградской области утонули двое детей: из реки достали 8-летнего мальчика
Аналитика
Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте
В Польше автобус с украинцами съехал с дороги и врезался в дерево — есть пострадавшие
Населению на Западе следует готовиться к войне с Россией — адмирал НАТО
Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Могут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации – объяснение Кулебы

Дмитро Кулеба
Фото: Getty Images

В случае принятия парламентом законопроекта о множественном гражданстве, инициированным президентом Владимиром Зеленским, его нельзя будет использовать для уклонения от мобилизации и выезда за границу в условиях военного положения.

Об этом в эфире национального телемарафона ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, подобные варианты четко отработаны законодательными органами, поэтому за каждым украинцем с множественным гражданством остаются не только права, но и конституционные обязанности: защита Отечества, плата налогов и т.д.

Сейчас смотрят

— Мы же не придумали велосипед. Есть институты множественного гражданства во многих странах, они четко регламентированы, — пояснил дипломат.

Ранее политические эксперты, оценивая перспективы принятия множественного гражданства в Украине, указали на юридическую сложность. Ведь придется вносить изменения в Конституцию, а во время действия правового режима военного положения это сделать невозможно.

Сам Кулеба на этот ответил, что норму Конституции об украинском гражданстве нельзя читать в отрыве от соответствущего Закона.

— Под нормой Конституции о едином гражданстве указана невозможность существования гражданства отдельных территориальных единиц государства. То есть нельзя быть гражданином Крыма, гражданином Закарпатья, гражданином Полтавщины. Есть одно целостное понятие гражданина Украины. И эта норма не касается института, регулирующего множественное гражданство в контексте гражданства других стран, — резюмировал глава МИД.

Напомним, президент Зеленский подчеркнул, что вопрос мобилизации в Украине — это, в первую очередь, вопрос справедливости. Военные должны быть взаимозаменяемы и уходить на заслуженный отдых.

При этом глава государства не считает, что Украине требуется сразу полмиллиона мобилизованных.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Читайте также
В каких странах множественное гражданство и чем оно отличается от двойного: объяснение
Могут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации – объяснение Кулебы

Дмитрий Кулеба, мобілізація, Подвійне громадянство
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Законопроект о множественном гражданстве: как эксперты оценивают инициативу Зеленского
Могут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации – объяснение Кулебы
В каких странах множественное гражданство и чем оно отличается от двойного: объяснение
Могут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации – объяснение Кулебы
Мобилизация полицейских может повлиять на криминогенную ситуацию в Украине — глава НПУ
мобілізація
Нет такого ресурса: глава НПУ объяснил, почему полицейские не могут раздавать повестки
Могут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации – объяснение Кулебы
Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве
Могут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации – объяснение Кулебы

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь