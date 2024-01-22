Исторически населенные украинцами территории РФ: о чем говорится в указе Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации.

Текст документа №17 опубликован на сайте главы государства.

О чем идет речь в указе Зеленского

Распоряжение издано ввиду того, что Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод.

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Президент подчеркнул необходимость соблюдения РФ международных обязательств по обеспечению украинцам, проживающим на ее территориях, в том числе исторически населенных этническими украинцами:

прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование;

гражданских, социальных, культурных и религиозных прав;

доступа к украиноязычным средствам массовой информации;

прав на мирное собрание.

Согласно указу, Кабинет министров должен разработать и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях – на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей России.

Кабмин может привлекать международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественность.

В плане действий правительство, в частности, должно предусмотреть:

проработку вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях в отношении украинцев, восстановление и сохранение исторической памяти, в том числе о создании центра по указанным вопросам;

активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации относительно истории и настоящего украинцев в России и всех порабощенных ею народов с привлечением отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на развенчание российских мифов об Украине;

развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами;

обеспечение совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторические связи земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в разные исторические периоды;

освещение в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах Российской Федерации.

Министерству иностранных дел Украины нужно обеспечить учет положений этого Указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник : Офис президента

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