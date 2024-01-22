Бедрак Виктория, редактор ленты
Количество уничтоженных оккупантов приближается к 377 тысячам: обновленные данные Генштаба ВСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 376 860 своих военных. Из них 830 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери России с 24.02.22 по 22.01.24
- личного состава — около 376860 (+830) чел,
- танков — 6192 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 11489 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 8896 (+21) ед,
- РСЗО — 968 (+0) ед,
- средств ПВО — 657 (+2) ед,
- самолетов — 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6961 (+25),
- крылатых ракет — 1819 (+1),
- кораблей/катеров — 23 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11891 (+29) ед,
- специальной техники — 1397 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 698-е сутки.
Сейчас смотрят
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.