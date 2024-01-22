Количество уничтоженных оккупантов приближается к 377 тысячам: обновленные данные Генштаба ВСУ

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 376 860 своих военных. Из них 830 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери России с 24.02.22 по 22.01.24

личного состава — около 376860 (+830) чел,

танков — 6192 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 11489 (+23) ед,

артиллерийских систем — 8896 (+21) ед,

РСЗО — 968 (+0) ед,

средств ПВО — 657 (+2) ед,

самолетов — 331 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6961 (+25),

крылатых ракет — 1819 (+1),

кораблей/катеров — 23 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11891 (+29) ед,

специальной техники — 1397 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 698-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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