Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
Аналитика
Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте
В Польше автобус с украинцами съехал с дороги и врезался в дерево — есть пострадавшие
Населению на Западе следует готовиться к войне с Россией — адмирал НАТО
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
Украина Опрос
Опрос
Бедрак Виктория, редактор ленты

На 34% больше, чем в 2020-м. Большинство украинцев уверены, что нация идет к сплочению

українці
Фото: Pixabay

Большинство граждан — 69% — считают, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 29 ноября — 9 декабря 2023 года Киевским международным институтом социологии.

Доля тех, кто видит углубление противоречий и раскол, сократилась до 25%. Остальные 6% не смогли определиться со своим мнением.

Сейчас смотрят

В то же время в 2020 году лишь 35% украинцев считали, что страна идет по пути объединения, а 58%, наоборот, тогдашнюю ситуацию воспринимали как движение к расколу.

69% украинцев уверены, что нация идет к сплочению

Во всех регионах большинство населения считает, что украинцы объединяются. Относительно больше таких на Западе (74%) и в Центре (69%). Вместе с тем и на Юге и Востоке убедительное большинство видит сплочение в единую политическую нацию (соответственно, 66% и 65%).

69% украинцев уверены, что нация идет к сплочению

Среди украиноязычных респондентов доля тех, кто придерживается мнения об объединении, на 15% выше, чем среди русскоязычных (соответственно, 75% и 60%).

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

69% украинцев уверены, что нация идет к сплочению

В ходе исследования было опрошено 1 031 респондента, которые проживают во всех регионах Украины (в пределах, которые контролировались украинской властью до 24 февраля 2022 года).

Ранее социологическое исследование продемонстрировало, сколько украинцев верят в победу Украины в краткосрочной перспективе.

Читайте также
Всего 3% россиян открыто выражают чувство вины перед украинцами — опрос
На 34% больше, чем в 2020-м. Большинство украинцев уверены, что нация идет к сплочению

Источник: КМИС
Опрос, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Есть новый польский оборонный пакет — Зеленский о встрече с Туском
Зеленський і Туск
Украина движется к встрече Зеленского и Орбана — Ермак
Андрій Єрмак
Стартует зимняя сессия ПАСЕ: будут обсуждать депортацию украинских детей
ПАРЄ
РФ не может обойтись без помощи извне, больше всего получает от КНДР — Буданов
Кирило Буданов
РФ хочет использовать выборы-2024 в Европе, чтобы сорвать помощь Украине — США
Зеленський у Давосі

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь