На 34% больше, чем в 2020-м. Большинство украинцев уверены, что нация идет к сплочению

Большинство граждан — 69% — считают, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 29 ноября — 9 декабря 2023 года Киевским международным институтом социологии.

Доля тех, кто видит углубление противоречий и раскол, сократилась до 25%. Остальные 6% не смогли определиться со своим мнением.

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В то же время в 2020 году лишь 35% украинцев считали, что страна идет по пути объединения, а 58%, наоборот, тогдашнюю ситуацию воспринимали как движение к расколу.

Во всех регионах большинство населения считает, что украинцы объединяются. Относительно больше таких на Западе (74%) и в Центре (69%). Вместе с тем и на Юге и Востоке убедительное большинство видит сплочение в единую политическую нацию (соответственно, 66% и 65%).

Среди украиноязычных респондентов доля тех, кто придерживается мнения об объединении, на 15% выше, чем среди русскоязычных (соответственно, 75% и 60%).

В ходе исследования было опрошено 1 031 респондента, которые проживают во всех регионах Украины (в пределах, которые контролировались украинской властью до 24 февраля 2022 года).

Ранее социологическое исследование продемонстрировало, сколько украинцев верят в победу Украины в краткосрочной перспективе.

Источник : КМИС

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