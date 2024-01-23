Оборонный пакет от Польши и присоединение к Декларации G7 по гарантиям безопасности: новости 22 января

Польша присоединилась к декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины и выделила новый оборонный пакет, который поможет в борьбе с российской агрессией.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ и вскоре внесет законопроект о множественном гражданстве.

Что произошло в Украине и мире за сутки 22 января 2024 года – читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

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Декларация G7 о гарантиях безопасности

Правительство Польши присоединилось к декларации стран G7, которые касаются гарантий безопасности для Украины. В канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска отметили, что страна намерена сотрудничать в других форматах.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за присоединение к декларации G7 и готовность начать работу над двусторонним соглашением по безопасности между странами.

Выделение оборонного пакета

По итогам переговоров президента Украины и премьер-министра Польши стало известно о новом оборонном пакете. Владимир Зеленский назвал диалог продуктивным и отметил, что он касался всех аспектов двусторонних отношений.

В то же время глава государства сообщил, что есть новая форма совместного взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд — это польский кредит для Украины. Они также обсудили возможности будущего совместного производства оружия.

Указ об исторически населенных украинцами территориях РФ

Президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. По словам главы государства, нужно делать все для соборности прав и свобод, правды об украинцах и нашей истории.

Доктор исторических наук, президент Украинской академии геополитики и геостратегии Павел Гай-Нижник объяснил специально для Фактов ICTV, какие этноисторические территории следовало бы учесть в указе, каким может быть план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России и что Украина должна делать дальше для победы в войне.

Законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект, которым примут комплексные изменения в законодательство и введут институт множественного гражданства.

Глава государства объяснил, что этот документ позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме граждан России.

Он отметил, что это касается всех украинцев, которые в периоды различных волн эмиграции выехали из страны и оказались в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Также это будет касаться людей, которые помогают Украине, и иностранцев, которые воюют за государство на поле боя.

Мера пресечения Роману Гринкевичу

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Роману Гринкевичу — сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Ему назначили удерживание под стражей до 17 марта с альтернативой в виде залога в размере более 500 млн грн.

Роман Гринкевич — пятый подозреваемый в участии в преступной группировке и мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах, в рамках дела о поставках некачественной одежды для ВСУ.

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