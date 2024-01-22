Ночная атака Шахедов и самые ожесточенные направления на фронте: главные события ночи 22 января

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновения, враг нанес четыре ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Ночная атака Шахедов

В ночь на 22 января российские войска запустили по Украине 8 ударных дронов типа Shahed-136/131.

Сейчас смотрят

Вражеские беспилотники летели из района Приморско-Ахтарск (РФ).

Все 8 Шахедов уничтожили зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил ВСУ и Сил обороны Украины. Дроны ликвидировали в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Фейк об обстреле рынка в Донецке

Кремлевские пропагандисты начали распространять заведомо ложную новость об обстреле Вооруженными Силами Украины торгового рынка во временно оккупированном Донецке 21 января.

Фейк врага разоблачили в Объединенном пресс-центре Сил обороны на Таврийском направлении на Facebook.

— Ответственно заявляем, что находящиеся в подчинении ОСУВ Таврия силы в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк — это Украина.

В Украине начнут строительство блоков для атомных станций

Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал на 2024 год начало строительства больших блоков для атомных станций. Проект будет реализован в рамках сотрудничества со странами Запада, в том числе США.

Всего в Украине запланировано строительство девяти блоков для атомных энергостанций по американской технологии АР1000.

60 боев с начала суток

Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Купянском направлениях, а также на Юге нашего государства.

Об этом в своем традиционном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что с начала только этих суток — уже около 60 боев.

Трамп назвал новые сроки прекращения войны в Украине в случае победы

Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что способен прекратить войну в Украине в случае своей победы. На этот раз политик отметил, что прекратит военные действия еще до того, как официально займет Овальный кабинет в Белом доме.

Об этом он заявил в ходе выступления перед своими избирателями в штате Нью-Гемпшир.

— Я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до инаугурации. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы это урегулируем, это нужно урегулировать, — отметил Трамп.

Десантис снял свою кандидатуру на пост президента США

Губернатор Флориды Рон Десантис выбыл из президентской гонки. Он выдвигал свою кандидатуру на пост лидера США от Республиканской партии. О своем решении он объявил 21 января в микроблоге X (ранее Twitter).

Полномасштабная война в Украине длится уже 698-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.