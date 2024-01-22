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Марта Бондаренко, редактор ленты

Переломный момент: Прицкер объяснила, почему экономическая устойчивость Украины является основой победы над РФ

Пенні Пріцкер
Фото: Getty Images

Война России представляет серьезную угрозу не только для Украины, но и для США и Европы, экономической безопасности, свободы и демократии мира.

Об этом специальный представитель США Пенни Прицкер написала в своей колонке для издания The Hill.

По ее словам, война Путина направлена на воссоздание диктаторской, коррумпированной империи в самом сердце Европы, которая хочет подорвать НАТО и Евросоюз.

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Она подчеркнула, что за войной в Украине и за тем, как США поддерживают Украину следит весь мир — страны Ближнего Востока, также в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пенни Прицкер заявляет, что союзники и партнеры утверждают, что Америке сейчас самое время подтвердить свою приверженность Украине.

— С помощью Америки, вместе с более чем 50 союзниками и партнерами по всему миру, храбрые воины Украины выдержали натиск России, отвоевали более 50 % захваченной Россией территории и значительно ослабили военный потенциал Москвы, — отмечает Прицкер.

Она отметила, что США помогли вооружить украинцев, одновременно модернизируя свою оборонную промышленность. По ее словам, производство систем ПВО Patriot, артиллерийских снарядов, как минимум в 12 штатах, танков Abrams создает хорошо оплачиваемые рабочие места в США.

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По ее словам, экономическая устойчивость является основным принципом военных действий Украины, а безопасность и экономика образуют двойную спираль, необходимую для победы над Путиным.

— Путину не удалось сломить храбрых украинских военных даже зимой. Он направил свои усилия на разрушение экономики Украины, чтобы добиться того, чего он не может добиться на поле боя. Кремль делает все возможное, чтобы отрезать Украину от мировых рынков зерна, стали, технологий и энергоносителей, — говорит Прицкер.

Война в Украине привела к усилению глобальной инфляции, и в Америке это почувствовали.

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Источник: The Hill
ЕС, Война в Украине, Экономика Украины, США
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